Piden colaboración para dar con el paradero de una adolescente

La misma, no regresó a su hogar del Barrio Ex Aero Club de esta Capital y hasta el momento no se tienen novedades sobre su paradero.

La joven mide 1,50 mts de estatura, de contextura física delgada, tez trigueña, ojos color marrones oscuros, cabellos largos de color negro. No posee señas particulares. Utiliza anteojos.

Al momento de su ausencia, vestía un pantalón tipo calza color negro, campera parca de color negro, y calzaba croock de color rosa.

Es por ello, que independientemente de la labor de búsqueda que ésta realizando la Policía, es que se solicita la colaboración a los distintos medios periodísticos; a la población en general y muy particularmente a aquellas personas que puedan aportar datos ciertos y que ayuden a lograr encontrar a esta menor, podrán hacerlo ante la citada Comisaría Primera de la Mujer y el Menor – teléfono numero 4-32913; a la Dependencia Policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al numero telefónico gratuito de emergencia policial: 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.