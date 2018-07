Buscan a “Pity” Alvarez por matar a un amigo

La Policía de la Ciudad busca a Cristian “Pity” Alvarez, líder de Viejas Locas e Intoxicados, por el crimen de un hombre al que habría asesinado a balazos en el barrio Samoré, en Villa Lugano, donde vive.

Según un testigo presencial, el cantante, luego de discutir con un amigo, le disparó cuatro tiros para luego huir en un auto hacia la colectora de la autopista Dellepiane. Ocurrió poco antes de las 2 de la madrugada de este jueves.

En el lugar hay cámaras de seguridad y otras tres personas habrían visto lo sucedido. Personal de la Comisaría vecinal 8ª está al frente del operativo sobre la avenida Dellepiane Sur y la avenida Escalada.

Entre la torre 11 y 12 del barrio Samoré se halló a una persona fallecida, tirada en el piso con abundante sangre en el rostro.

La Policía logró dar con un testigo presencial de nombre Ulises. Esta persona dijo haber visto a “Pity” Alvarez discutiendo con su amigo, identificado como Cristian Maximiliano Díaz (36), quien vive en provincia de Buenos Aires pero tiene a su familia en el lugar, y que en un momento forcejearon y Alvarez le disparó.

Luego, el cantante salió corriendo hacia la colectora Dellepiane y la avenida Escalada. Buscan en las cámaras de seguridad si se percibe el recorrido del vehículo en la fuga.

Al rastrillar el lugar, un oficial encontró dentro de una alcantarilla una pistola calibre 7.65 con cinco vainas servidas. No tiene la numeración limada y se solicitó un informe a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac, ex Renar).

Interviene Homicidios e Investigaciones de la Policía de la Ciudad y personal de Criminalística. La causa está a cargo del juzgado de Instrucción Criminal y Correccional Nº 4, de Martín Yadarola.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial con tres impactos de bala en el rostro y uno en el tórax.

“Hay una orden de detención, es lo único que podemos decir”, confirmaron fuentes judiciales. A Alvarez se lo acusa de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

Un amigo de la víctima contó a C5N que el hombre asesinado no vivía más en las torres, sino en Villa Fiorito, pero que su hija sí, al lado de lo de “Pity”, en el quinto piso. “Estuve con él hasta las once y media de la noche, en los banquitos, me desperté seis y media para ir a trabajar y me desayuné con esto”, dijo sobre Díaz.