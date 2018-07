México estudiará legalización de las drogas para pacificar el país

La polémica ley de amnistía, uno de los nudos gordianos de la campaña que llevó a López Obrador a arrasar en las urnas, continúa rodeada de ambigüedades y la explicación de los detalles avanza a cuentagotas. Este martes, la virtual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que ha recibido del presidente electo “una carta abierta para hacer lo que sea necesario para pacificar el país”, pero que en todo caso, la regulación futura de la amnistía dejará fuera aquellas “conductas que de acuerdo con la Constitución constituyan graves violaciones a los derechos humanos”.

Esa “carta abierta” incluye la legalización de las drogas. “El sabía perfectamente de mis conferencias y de mis artículos en la prensa sobre la despenalización de las drogas, me dijo textual: ‘Abramos el debate”, desveló en el Seminario sobre Violencia y Paz ¿Olvido, verdad o justicia? organizado por El Colegio de México (Colmex).

“Quienes cuestionan que la violencia no se arregla con violencia –defendió Cordero– y que necesitamos un modelo de justicia transicional, ponen en duda que nos encontramos en un conflicto, y que necesitamos nuevos modelos. Nadie puede negar que en los últimos 10 años el Estado ha sido incapaz de paralizar la violencia. Es hora de que desde el Gobierno dejen de simular que no pasa nada y que hay una política de derechos humanos”.