Crimen en el supermercado: Falcione sería citado hoy para prestar declaración

A cuatro días del brutal crimen de Mario Bardessono, ocurrido el pasado lunes en la playa de estacionamiento de un supermercado de Tucumán y Bolívar, el único imputado, Mario Abel Falcione, tendría cita hoy ante la jueza en turno para prestar declaración.

Su abogado defensor, Hermindo González, dijo a El Litoral que “hasta el momento no fui notificado de tal situación, aunque no significa que no sea verdad. En caso de que lo llame el juez a mi cliente, veremos si se sumaron nuevos elementos probatorios al expediente de la causa”, resaltó.

En relación con este punto, detalló que “si se le exhiben los mismos elementos probatorios que ya hemos visto, otra vez optaremos por el derecho de abstención. Si aparecen nuevos elementos, vamos a tener presente la situación y veremos cómo avanzar”, recalcó.

Por el momento el detenido permanece alojado en el edificio de la Comisaría Primera donde la Justicia ya le levantó la incomunicación.

La juez en feria, a cargo del juzgado de Instrucción N° 1, es Gabriela Aromí de Sommer, en tanto que la Fiscal que está en turno es la doctora Sonia Meza, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 4, quien desde un primer momento se hizo cargo de todas las actuaciones.

Tal como se informó desde este medio, los objetos probatorios más firmes que reunieron los pesquisas son el arma, un cuchillo secuestrado del interior de la casa de Falcione, que fue allanada luego de su detención, ubicada por calle Misiones al 900 de la capital correntina.

Otro elemento probatorio son las manchas de sangre en el volante del vehículo que conducía. De hecho, ambos materiales aún están siendo sometidos a pruebas científicas que, en su momento, serán tenidas en cuenta.

El homicidio ocurrió en la noche del lunes en el estacionamiento de un supermercado ubicado por calle Tucumán casi Bolivar.

La víctima salía del comercio cuando fue interceptada por otro hombre que lo atacó a apuñaladas. Habría recibido dos puntazos, pero un profundo corte en el cuello derivó en el posterior deceso de Mario Bardessono, de 61 años.

Ocurrió cuando la víctima abrió el baúl de su automóvil y se disponía a cargar las bolsas con mercadería que acababa de comprar en el supermercado.

Tras el ataque, el agresor huyó de la escena, mientras que el agredido moría desangrado.

Falcione se desempeñaba como secretario de Información Parlamentaria del Concejo Deliberante capitalino. “Habría sido propuesto por el sector del PJ y aparentemente trabajaba como secretario de Omar Molina”, precisó el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni.

El caso está caratulado como homicidio simple y al aparecer en la escena pública, se conocieron otros detalles del mismo. Por ejemplo, que la víctima, Mario Bardessono, trabajaba en dicha entidad bancaria en la Gerencia de Operaciones. Era empleado desde hacía más de 30 años, de allí conocía al sindicado como su asesino.