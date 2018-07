Curupay se arrima y Popular sufrió una dura goleada contra Lipton

En el inicio de la sexta fecha del Torneo Oficial de la Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol, Curupay con su trabajosa victoria conseguida sobre Quilmes, por 2 a 0 con dos conquistas de César Molina, quedó a tiro de la ubicación de liderazgo.

El Maderero y el Cervecero no se sacaron ventajas en el primer tiempo del partido disputado ayer en cancha de Huracán Corrientes, una etapa casi sin situaciones de riesgo para ambos arqueros.

En el segundo tiempo los equipos no terminaron de acomodarse y el “Chacarero” César Molina apareció con preponderancia en el juego para estampar dos goles, a los 3 y 5 minutos, y rápidamente ponerle cifras definitivas al partido.

Casi de forma fortuita, vino la primera conquista: tras un robo de Víctor González, la pelota le llegó a Marco Giménez y este envió un centro picante que Molina aprovechó, anticipándose al quedo defensivo de Quilmes y entre varios jugadores alcanzó a sacar un remate que el arquero Jonatan Teijeiro ni siquiera divisó, tapado por sus compañeros.

Vino el festejo “Maderero” y sacaron del medio los jugadores del “Cervecero”, que otra vez perdieron la pelota en medio campo: Cristian Medina alargó para Giménez, y este con la marca encima de Walter Acuña, igualmente sacó el centro, y otra vez Molina no perdonó, ubicando el balón lejos de Teijero, con un certero remate a quemarropa.

Luego fue cuestión de dejar pasar los minutos y esperar que reaccione Quilmes, pero le faltó precisión y claridad, fue un equipo sin peso ofensivo que terminó siendo devorado por la solidez de la mediacancha de Curupay.

Goleó el Azul

El golpe de la jornada sabatina lo dio Lipton, que en su propia cancha goleó 4 a 0 a un desconocido Deportivo Popular, que estuvo lejos de ser ese equipo revelación que venía dando que hablar fecha a fecha en el Oficial de la Primera A.

Por su parte Huracán Corrientes se impuso a Soberanía por 4 a 2 en cancha de Ferroviario, San Jorge y San Marcos igualaron 2 a 2 en Libertad y en Mburucuyá el dueño de casa empató con Juventud Naciente de San Luis del Palmar 0 a 0.

Esta tarde en Boca Unidos se disputará el duelo de la fecha: un nuevo clásico animarán el local frente al puntero del certamen, Cambá Cuá, a quien busca descontarle puntos. Los Rojos querrán aprovechar la caída de su escolta Popular en el partido programado para las 15.30 con referato de Nicolás Rodríguez, en el estadio ubicado en el barrio 17 de Agosto.

También hoy, a las 16 en cancha de Alvear con arbitraje de Edgardo Romero, se verán las caras Deportivo Mandiyú y Sportivo Corrientes.