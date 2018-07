En la vuelta de Fabro pesó la familia y la felicidad

Martín Fabro tiene un nombre ganado en el fútbol. El mediocampista, que no formó parte de Boca Unidos la temporada pasada por una decisión del entonces técnico Christian Bassedas, pasó a préstamo a Brown de Adrogué, club en el que llegó a las semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la Superliga de Primera.

Vencido el préstamo, Fabro regresó al equipo correntino, pero no lo hizo por una cuestión formal. Volvió convencido de que Boca Unidos y Corrientes es la mejor opción para continuar a los 33 años su carrera profesional, a pesar de que el equipo descendió al Torneo Federal A.

“Fue una decisión tomada en conjunto con la familia. Me dio lástima irme en su momento, por eso siempre me quedé con las ganas de volver a una institución que quiero mucho”, expresó Fabro acerca de su vuelta al equipo “aurirrojo”.

El mediocampista indicó que “salieron algunas propuestas de la B Nacional, ya que tuvimos un buen torneo con Brown de Adrogué, pero siempre están las ganas del futbolista y yo soy de la idea de que hay que jugar donde uno se siente feliz”.

“Sentí también que tenía que volver para aportar mi granito de arena para que Boca Unidos vuelva a la B Nacional, así que si Dios quiere vamos a tratar de llevarlo para esa categoría”, agregó.

Con respecto al armado del plantel y los objetivos, Fabro contó que “a lo largo de mi carrera siempre he peleado cosas importantes donde hay buenos grupos, buena gente, un mix de jugadores jóvenes con gente de experiencia. No conozco la categoría porque no la he jugado a la categoría, pero considero que si hay una buena unión de grupo y buenos jugadores se puede dar lo que queremos”.

Sobre el receso, que será bastante prolongado ya que restaría aún poco más de dos meses para comenzar el campeonato, el jugador opinó: “Tenemos que ir de a poco, seguramente el profe lo habrá pensado porque todavía no se sabe mucho del campeonato. De a poco iremos trabajando, tanto lo físico como lo táctico, así que es importante que tengamos tiempo para llegar de la mejor manera al inicio del torneo con una idea bien clara que puede llegar a marcar la diferencia”.

En cuanto a su posición en el campo de juego, Fabro comentó que “hasta que llegué acá jugaba por afuera; en Boca Unidos lo hice mucho de doble cinco, donde me sentí muy cómodo, y en el último tiempo (en Brown de Adrogué) jugué un poco de media punta retrasado o enganche, con un solo delantero, aunque también lo hice de doble cinco, así que donde me necesite Carlos (Mayor, el DT) ahí estaré para tratar de dar lo