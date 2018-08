Ministro López Desimoni: “En Corrientes no hay inseguridad”

El ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni afirmó que en Corrientes no hay inseguridad, pero aclaró que hay hechos delictivos.

Entrevistado en el programa televisivo Equipo de Noticias, el ministro se refirió a varios temas. Hizo anuncios y mandó a las escuelas a los docentes que reclaman seguridad.

“Hay que ver cuánto afecta la crisis económica a la los hechos de inseguridad. Existe una relación. Habría que hacer un estudio sociológico para determinar eso”, dijo al hablar de la seguridad en Corrientes. “Trabajamos con un mapa del delito que nos permite conocer los lugares con mayores hechos. El delito va cambiando y en función de eso se realiza el despliegue policial planificado”, precisó.

También realizó anuncios. “Vamos a poner un destacamento nuevo en el barrio Esperanza y se inaugurará una comisaría en el barrio Ponce”, adelantó.

En tanto, se explayó “se transferirá a la Policía y pasará a manos del 911 el centro de monitorio municipal ubicado en la plaza Juan de Vera”.

“Vamos a instalar 100 cámaras de seguridad en las principales avenidas de la ciudad de Corrientes”.

“Nunca descartamos ningún hecho. Se hace una investigación aunque no haya denuncia”.

Al ser consultado sobre la postura de docentes que manifestaron que custodiarán el Parque Mitre con el fin de evitar que algún otro chico sea apuñalado, en relación al joven herido de un puntazo a raíz de un asalto en el sector del baño, el ministro fue contundente, “los docentes son docentes. Deben estar en las escuelas y la Policía debe estar en la calle. Cada uno donde corresponde. Y ese hecho está siendo investigado. No está debidamente aclarado. No hay ningún testigo del ataque. Además, el chico se desvió del camino a la escuela”, explicó.

“Los vecinos del barrio Aldana tienen la mayor atención desde el caso Aquino”, adujo.