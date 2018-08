La jueza Ferreyra fue absuelta en fallo unánime

El Jurado de Enjuiciamiento de la provincia finalmente absolvió este jueves a la jueza de Instrucción 6, Graciela Ferreyra, tras cuatro jornadas de audiencias en las que se pusieron de relieve acusaciones canalizadas por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en una presentación de oficio por supuesto mal desempeño.

"Me siento en paz, porque soy inocente y busqué que escucharan mi verdad", dijo la magistrada al salir de la sala donde protagonizó el noveno jury que se realiza desde que tiene rango constitucional. Es el primero que culmina con una absolución.

El fallo fue unánime: lo aprobaron el presidente del cuerpo, el ministro del STJ Alejandro Chaín, el senador Ricardo Colombi, los diputados Lucía Centurión y Eduardo Vischi, el juez Gustavo Sánchez Mariño, el abogado Walter Goldfarb y el docente Jorge Buompadre.

El fiscal General, César Sotelo, representó a la parte acusadora y en su alegato, realizado en la mañana de este jueves, había pedido la separación del cargo de la jueza, pero no su inhabilitación. "Puede seguir haciendo valiosos aportes a la Justicia", indicó.

Tanto la defensa, integrada por los abogados Armando Aquino Britos y Matías Aquino Viudes, como Ferreyra, hicieron descargos cuyos argumentos fueron considerados por el tribunal, que ofrecerá el próximo 24 de agosto los fundamentos del fallo dictado.

No obstante, el caso continuará, ya que la magistrada interpuso en el fuero Contencioso Administrativo de la Provincia una acción de nulidad por inconstitucionalidad de la Resolución 45 del STJ, a partir del cual se abrió paso al enjuiciamiento de la magistrada.