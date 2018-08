Boca perdió con Estudiantes y se quedó sin racha de líder

Estudiantes de La Plata fue práctico y cerrado; con eso superó a un desdibujado Boca, sin ideas, por 2 a 0, en un partido correspondiente a la segunda fecha del torneo de la Superliga.

El partido disputado en el estadio “Centenario” de Quilmes, donde Estudiantes hizo las veces de local, se definió con los goles de Fabián Noguera, a los 13, de cabeza, y Matías Pellegrini, a los 30. De esta manera Boca dejó atrás una racha histórica de 616 días siendo puntero del fútbol argentino, teniendo en cuenta que además consiguió el bicampeonato de la Superliga en las últimas dos temporadas.

Las cosas comenzaron complicadas para Boca, porque a los 5 minutos el “mellizo” Barros Schelotto debió gastar un cambio, cuando Izquierdoz sufrió una molestia muscular y le dejó el lugar a Paolo Goltz. El conjunto xeneize solo tuvo una ocasión clara de gol cuando Emanuel Mas no pudo conectar con precisión un balón que quedó dando vueltas en el área.

Boca intentó armar un circuito de juego con Cardona por la izquierda y Pavón por la derecha, teniendo a Mauro Zárate en el centro del ataque, pero nunca pudieron conectarse de manera acertada para poder crear peligro.

Confundido y apurado, así se lo notó a Boca en todo el primer tiempo, porque Estudiantes lo llevó al juego que más le convenía, con mucha presión en el mediocampo y si bien casi no atacó, se dedicó a neutralizar cualquier intento boquense.

El único que aportó algo de movilidad y juego asociado en el equipo de la ciudad de las diagonales fue Zuqui, mientras que Gómez y Lugüercio se abocaron más a cortar que aportar.

El “Pincha” siguió acumulando altura en el campo de juego y el DT Benítez mandó a Noguera por Facundo Sánchez, mientras que Boca intentó dominar un mediocampo que le fue esquivo, porque Wilmar Barrios perdió ante sus rivales y Pablo Pérez careció de claridad.

A los 12, Andrada sacó un tremendo cabezazo de Noguera, pero en la siguiente jugada vino el córner desde la izquierda, Lugüercio cabeceió en el primer palo y apareció el propio Noguera para, ahora sí, vencer al arquero xeneize.

El “Mellizo” metió mano en el equipo y sacó a un Nández sin sorpresa y a un Cardona inexpresivo para colocar a “Wanchope” Abila y el colombiano Villa. Enchufado y apretando en todo el terreno, Estudiantes siguió haciendo su juego, de neutralizar y correr y apostar a la pelota parada, y a los 20 Villa remató por la derecha y tapó Andújar con los pies.

Sobre los 30 el joven Pellegrini tomó una pelota aislada, dejó desairado a Goltz y a Magallán y remató de zurda, pero por más que Andrada tocó el balón, el mismo ingresó lentamente al arco para el 2 a 0 en favor del “Pincha”.

Boca se desesperó con esa ventaja en contra, apeló mucho a la fricción y casi nada al juego, y Estudiantes manejó los tiempos, distribuyó el balón y estuvo atento ante cada cierre. El Xeneize fue solo la impronta de Pavón, pero si bien tuvo alguna chance, terminó absorbido por la marca, mientras que Zárate abusó de la individual y así Boca no logró siquiera arrimar peligro.

Y en el último partido correspondiente a la segunda fecha, San Martín de Tucumán y Unión de Santa Fe empataron 1 a 1.