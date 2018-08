Presentaron un proyecto de ley para crear una red de contención y evitar abortos

En la sesión de anoche, ingresó a Diputados oficialmente el proyecto de Ana María Pereyra que propone una red de contención para evitar abortos voluntarios. La iniciativa invita a crear consejerías, dar capacitaciones a personal sanitario, una línea de atención y hacer prevención del embarazo no deseado. El órgano de aplicación sería el Ministerio de Salud con colaboración de Desarrollo Social.

En este marco, referentes “pro vida” fueron a la Legislatura para acompañar a la diputada Pereyra. Cabe recordar que el día anterior se congregaron en el mismo lugar feministas, quienes mostraron su repudio a los legisladores que rechazaron el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

“El proyecto tiene un fuerte fundamento en el área de salud. Se realizarán capacitaciones en el área sanitaria para que los profesionales reconozcan situaciones vulnerables y que contengan a la mujer para salvar la vida en el vientre, no ofreciendo como alternativa un aborto, pero sí lo necesario para acompañar en el proceso de embarazo”, dijo a este medio gráfico Lucía Abad, de la comisión de Justicia y Paz.

En este sentido, explicó que “habrá un enfoque interdisciplinario, ya que las cosas no se deconstruyen de un día para el otro”. “Otro punto importante es la creación de una línea para que las mujeres en situación de vulnerabilidad tengan acompañamiento; otra propuesta es el funcionamiento de consejerías en centros de salud”, dijo Abad.

“Siempre hay múltiples causas que llevan a que una mujer aborte; en este proyecto se hace énfasis desde el aspecto de la salud pública. Además, la diputada Pereyra nos comentó que dinero desde Desarrollo Social de la Nación existe y que el tema económico no sería el problema”, indicó y agregó que “pasaría a comisiones y el tiempo hasta la aprobación depende de muchas cosas, desde el grupo ‘pro vida’ vamos a acompañar este proyecto”.

En dicha iniciativa indican que “el proyecto busca generar condiciones que propicien la continuidad del proceso del embarazo y su culminación con el nacimiento con vida de la persona por nacer, al mismo tiempo que genera la alternativa de la adopción temprana para los casos en que la persona gestante no desee la continuidad de la maternidad”.

Los objetivos del proyecto son: “Preservar la vida de la persona por nacer, procurando evitar la interrupción del embarazo y proveer de alternativas a la madre gestante en simultáneo al cuidado adecuado de su salud; prevenir y minimizar factores de riesgos biológicos, psíquicos y socioeconómicos que pudieren afectar a la mujer ante un embarazo en situación de vulnerabilidad; contribuir a reducir las tasas de mortalidad materno-infantil y la tasa de aborto”.

A la vez, “generar adecuadas condiciones prenatales y postparto en las madres y padres, que favorezcan el desarrollo integral del niño; impulsar la creación de redes de apoyo de la sociedad civil a los fines de la prevención, la detección de mujeres en situación de embarazo vulnerable, el tratamiento y la capacitación; promover el cumplimiento de las condiciones obstétricas y neonatales esenciales en todos los establecimientos de salud que atiendan partos y favorecer el acceso de las mujeres en situación de vulnerabilidad a los servicios de salud pública”.

En el artículo Nº 4 de la iniciativa se establece que “la autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes, el que debe coordinar su accionar con el Ministerio de Desarrollo Social y con las áreas y organismos competentes con incumbencia en la materia, así como también con todos los municipios de la provincia para la implementación de lo contenido en la presente ley”.

En uno de los últimos apartados, artículo Nº 15, señala que deberán brindar “atención directa durante las 24 horas y el acompañamiento de la mujer embarazada con problemas, con el objeto de asesorarla para superar cualquier conflicto que se le presente durante el embarazo, para lo que se habilitará una línea telefónica gratuita de escucha en situaciones críticas, cuyos operadores estarán debidamente capacitados en la atención materno infantil y dotados de la información necesaria referida a una red de derivación y contención”.