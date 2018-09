Estreptococo: descartan casos severos en la provincia y baja el nivel de consultas

En Neuquén confirmaron una muerte más, vinculada a estreptococo, sin embargo, las autoridades sanitarias continúan recomendando serenidad ya que en la provincia hasta ayer no detectaron casos severos.

Además, continúa menguando el nivel de consultas relacionadas a la bacteria, dejando atrás una semana de intensa labor en las guardias de los centros de salud, fundamentalmente en el Hospital Juan Pablo II que llegó a atender a más de 600 pacientes (muchos de los cuales sólo asistían por dudas infundadas).

Es que se trata de una bacteria común, asociada a las infecciones de la garganta y que se cura fácilmente con antibióticos; pero existen casos graves que se dan cuando los pacientes adquieren alguna cepa más virulenta. De todas formas en Corrientes no se atendieron infecciones severas.

Así lo indicó a El Litoral, la directora de Inmunizaciones, Angelina Bobadilla, quien dijo: “Como todos los años se realiza vigilancia epidemiológica en general. Detectamos algunas placas en las consultas ambulatorias, pero en Corrientes no tuvimos casos graves, ni que hayan necesitado de internación. Es una bacteria común, pero en la provincia no apareció en forma invasiva, además, sabemos que tres de los casos que fallecieron en otras provincias, estaban asociados a influenza A”.

En esta misma línea, la jefa de Infectología del Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”, Andrea Gajo Gane, remarcó: “Casos de estreptococo siempre hubo, pero graves no atendimos. Es importante decir que los casos fatales que se confirmaron, en otras provincias, eran niños que tenían factores de riesgo, algunos de ellos incluso gripe. Por eso, brindamos tranquilidad a nuestros pacientes y por suerte en los últimos días se redujo el número de consultas por la bacteria”.

Cuidados

Si bien los especialistas coinciden en recomendar una detección precoz de la patología, lo cierto es que en un clima generalizado de psicosis y desinformación, algunas familias la semana pasada llevaron a sus hijos (sanos) hasta la guardia únicamente para consultar por la enfermedad.

Una situación que elevó la preocupación del personal de salud, por la masiva demanda de pacientes y porque crecía el riesgo de contagio (de los múltiples virus que circulan en todo dispensario). Por esa razón recuerdan que se trata de una patología común, y sólo deben acudir al hospital ante síntomas de: fiebre dolor e irritación de garganta, cefaleas lesiones en piel, erupción en cuello, tronco, brazos y piernas; enrojecimiento de la faringe y amígdalas; e inflamación de los ganglios.

En este contexto, además, la especialista en infectología, Gajo Gane, explicó: “Si una persona tiene angina por estreptococo, después de las 24 horas de tratamiento con antibiótico, puede volver a sus actividades. En tanto que el tratamiento se debe manejar con el pediatra”.

Más allá de brindar tranquilidad a la población, los profesionales de la salud remarcan la importancia de completar el calendario de vacunación, mantener una buena higiene, ventilar los ambientes.

Neuquén

Salud Pública de Neuquén confirmó el fallecimiento de un adolescente de 15 años, que tenía la bacteria estreptococo en su organismo, sin embargo, no pudieron confirmar que la muerte haya sido provocada por la bacteria, ya que el joven sufría una compleja patología llamada Moebius.