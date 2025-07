Polémica con La Pilarcita por un video en la peregrinación a Itatí

La tradicional peregrinación a la Basílica de Itatí, que se celebra este 16 de julio, se vio empañada por una grave denuncia de maltrato animal que rápidamente se viralizó en redes sociales. La controversia involucra a la reconocida chamamecera correntina Daniela del Pilar Acosta, conocida como La Pilarcita, quien, habría alentado y festejado una acción de maltrato sobre un equino.

Indignación en redes sociales

La situación fue expuesta por proteccionistas de animales de Corrientes, entre ellos la agrupación Paz Animal. A través de sus redes sociales, compartieron un video que muestra a "La Pilarcita" tocando el acordeón y animando a los presentes, mientras un sujeto zapatea de forma violenta sobre el lomo de un caballo que forma parte de la peregrinación.

En su publicación, Paz Animal expresó su indignación: "Saquen ustedes sus conclusiones. Si esto no es maltrato animal entonces ¿qué es? ¿No aprendimos nada, no? Pero, ¿qué pretendemos si los que deberían dar el ejemplo no lo hacen? ¡Peregrinen ustedes con su pie! ¡Dejen de maltratar!".

Acciones legales anunciadas

Ante la viralización de las imágenes y el repudio generalizado, Paz Animal, asesoradas por la abogada ambientalista Liliana Gómez, confirmó a El Litoral que tomarán acciones legales contra los involucrados en este hecho. Se espera que en las próximas horas se presenten las denuncias correspondientes ante las autoridades.

Este incidente reabre el debate sobre el uso de animales en eventos masivos y la necesidad de concientización para evitar situaciones de maltrato.

