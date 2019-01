“El equipo está muy bien y yo me tengo que adaptar”, admitió Medina

El sábado por la mañana el delantero Antonio Medina formó parte del equipo titular que puso en cancha el entrenador Aurirrojo Carlos Mayor, durante la práctica de fútbol que cerró una exigente semana de pretemporada para el plantel de Boca Unidos.

El Tony hizo dupla con un viejo conocido, el Negro Cristian Núñez, dos futbolistas que conformaron pareja de ataque en aquel recordado plantel que en 2009 concretó el ascenso a la Primera B Nacional, categoría a la que aspira retornar Boca Unidos en la actual temporada.

“De a poco me estoy sintiendo bien, es una pretemporada dura, pero ya nos tocó hacer un poco de fútbol hoy”, expresó quien retornó al club como primer refuerzo para la segunda mitad del Torneo Federal A.

En cuanto a su condición física y futbolística, el jugador proveniente de Aldosivi de Mar del Plata, sostuvo que “todavía no estamos en la mejor forma pero estamos haciendo todo para que salga todo bien lo antes posible”.

Más allá de sus pergaminos y su condición de refuerzo que -según el propio DT- brindará un salto de calidad al plantel, el delantero de 34 años entiende que tiene mucho trabajo por delante para ganarse un lugar en la formación de Mayor: “El equipo está muy bien y yo me tengo que adaptar a ellos, porque vienen haciendo muy bien las cosas y tienen un buen funcionamiento”, recalcó.

Pasaron los años pero Medina y Núñez mostraron en cancha un entendimiento que parece no tener fecha de vencimiento. Acerca de esto Tony expresó que “uno no se olvida de jugar al fútbol y conoce las virtudes del compañero, porque jugué mucho tiempo con él y no es difícil jugar con él”, en alusión al Negro.

En cuanto a lo que pretende el entrenador del futbolista, remarcó que “me pidió que me mueva entre los centrales y que esté cerca del Negro o del que juegue, y que esté bien de punta”.