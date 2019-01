Con más de 600 damnificados, desde el Municipio de Santa Rosa sostienen que están inmersos en una situación crítica

“Es muy crítica la situación, si llegan a llover otros 10 milímetros no sé que vamos a hacer”, aseveró el secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Santa Rosa, Martín Martínez. Argumentó que “tenemos más de 600 personas damnificadas. La mayoría perdió casi todas sus cosas porque se les mojó la cama, el colchón, todo lo que tenían en sus casas”. Si bien, en varias zonas, el Municipio con ayuda de los bomberos, logró desagotar varias áreas de la localidad, “la gente ya perdió sus pertenencias e inclusive tenemos todavía tanto barrios como parajes aislados”. Por eso, “inclusive tuvimos que romper algunas calles para que el agua corra, no nos quedó otra alternativa. Se está haciendo todo lo que podemos pero la verdad es que no damos abasto”, aseveró Martínez a El Litoral.

Como consecuencia de las abundantes precipitaciones y la posterior inundación, “hay aserraderos que no están trabajando. Eso implica que mucha gente que depende de eso, tampoco lo esté haciendo”.

“Tenemos a una cantidad considerable de personas que la está pasando muy mal”, remarcó el funcionario municipal. Y con el objetivo de paliar la situación “activamos nueve comedores para al menos garantizarle la alimentación a muchos santarroseños”. Considerando que esto, sumado a los trabajos que están ejecutando, implican una importante cantidad de recursos es que todo lo que puedan recibir de ayuda “será bienvenido”.

Todos por Santa Rosa

Quienes deseen ayudar a los damnificados, pueden hacerlo tanto en Santa Rosa como en Corrientes. En el caso de la primera comuna citada, los lugares habilitados para recepcionar donaciones son: Cáritas en la Parroquia Santa Rosa de Lima, el taller de los emprendedores municipales y la Secretaría de Desarrollo Humano.

Mientras que en la capital correntina, reciben aportes en la avenida Independencia 4351, de 10 a 19. Colchones, ropas, calzados, alimentos no perecederos, agua mineral, pañales, artículos de limpieza, son algunos de los elementos que más necesitan los damnificados.