El 2018 cerró con inflación de casi el 48% en el NEA, registro que no se alcanzaba desde 1991

Desde 1991 que no se observaba una inflación tan alta en el país, y en el NEA. En la región, el acumulado anual alcanzó el 47,8 por ciento, según el último informe que difundió ayer el Indec.

El organismo nacional publicó el Indice de Precios al Consumidor de diciembre que, a nivel país, fue de 2,6 por ciento, y a nivel regional, de 2,5 puntos. Si bien fue menor en comparación con meses anteriores como septiembre, el acumulado anual alcanzó una cifra que no se observaba desde hace 27 años, superando, incluso, los indicadores más altos de la crisis del 2001.

La inflación interanual fue del 47,6 por ciento a nivel país, en el Nordeste, de 47,8 por ciento, prácticamente un 48 por ciento.

La región con mayor incremento en el índice de precios fue la Patagonia, donde la inflación escaló al 50,6 por ciento. Le sigue Cuyo, con 49,5 por ciento. El NOA con igual variación al del NEA.

La región Pampeana registró una inflación anual de 47,6 por ciento.

El Gran Buenos Aires, del 47,1 por ciento, de acuerdo con las estadísticas del organismo nacional.

El ítem que mayor aumento registró en el Nordeste fue el transporte, con un 70,9 por ciento. Luego salud, con un 53,6 por ciento.

También hubo un incremento sideral en comunicación, con 51,6 por ciento y en alimentos y bebidas no alcohólicas, donde la suba fue de 50,9 por ciento.

Otro de los rubros vitales y encarecidos fue el de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, es decir, prácticamente todos los servicios necesarios para una familia. Allí, el alza en los precios fue del 49,5 por ciento.

En equipamiento para el hogar el incremento fue del 48 por ciento anual. Recreación y cultura registró un aumento del 41,2 por ciento, mientras que restaurantes y hoteles, contabilizaron una suba del 36,9 por ciento.

Ningún ítem alcanzó el 15 por ciento proyectado por el Gobierno nacional para el año pasado.