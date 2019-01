Golpe delictivo a un club deportivo

En Mercedes denunciaron que delincuentes irrumpieron en el Club Paso de los Andes, de donde se llevaron una moto guadaña Stihl 450, un televisor LED de 42 pulgadas, y una garrafa, según confirmó el propio secretario de la entidad Luis Escotorin. Opinó que “estos elementos son los más costosos y fáciles de vender pero también se llevaron elementos deportivos que exactamente no sabemos por qué con el desorden que dejaron la casilla, no pudimos ver”.

Destacó además que “hace 2 años en el mes de enero también nos habían robado pero tuvimos respuestas positivas porque se recuperó casi todo, pero en este caso, no hubo novedades más allá que hay algunas pistas pero todavía sin resultados”.

El dirigente además indicó que el lugar robado es una casilla que está pegada al predio deportivo. Allí “vive habitualmente un jugador del club que estaba en Paso de los Libres, que tuvo que volver por esto y los delincuentes entraron por la puerta de adelante tras romper la cerradura”, resaltó y opinó que en el lugar hay mucha oscuridad.