Unos 14 evacuados por las abundantes lluvias volvieron a sus casas, pero el río sigue creciendo

El director de Defensa Civil de la Municipalidad de Libres, Alcides Acuña, expresó a El Litoral que en el centro de evacuados que funciona en la Escuela Normal -hasta ayer- todavía permanecían unas 49 personas. Mientras que otras 14 retornaron a sus hogares. “Ellos son los damnificados por las abundantes lluvias”, aclaró. Tras lo cual indicó que “por la crecida del río Uruguay, son 14 los autoevacuados”.

Al respecto, comentó que “a las dos de la madrugada se detuvo en 8,16 metros, pero ahora volvió a crecer otros tres centímetros”. No obstante, estimó que “si no hay inconvenientes y sigue todo como hasta ahora, podríamos llegar a los 8,40 metros, es decir, no alcanzaríamos la etapa de evacuación”.