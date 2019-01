Boca quiere el regreso de Lodeiro

El debut de Gustavo Alfaro como entrenador fue con derrota por 2-0 ante Unión en Mar del Plata y acto seguido Boca Juniors salió a la búsqueda de más refuerzos, con el volante ofensivo uruguayo Nicolás Lodeiro en la mira, mientras espera resolver algunas ventas para seguir incorporando futbolistas.

La dirigencia boquense ya inició conversaciones con la MLS de Estados Unidos para conseguir que el volante ofensivo Nicolás Lodeiro, quien juega en el Seattle Sounders de la liga norteamericana de fútbol, regrese al club de la Ribera.

La búsqueda de un volante ofensivo o un enganche se profundizó tras la derrota ante el “tatengue” en el amistoso que marcó el debut de Boca en la temporada 2019, en un partido para olvidar pronto debido a las bajísimas actuaciones, tanto en lo individual como en lo colectivo.

Lodeiro, uruguayo de 30 años, jugó en Boca en las temporadas 2015/2016, y ganó con el equipo “xeneize” un torneo local y la Copa Argentina. Antes había jugado en Nacional de Montevideo.

Pero también la defensa le preocupa al técnico, y por ello Boca subirá la oferta de 7 millones de dólares por el ex San Lorenzo José Palomino, aunque el Atalanta italiano lo declaró intransferible.

La otra novedad del “mundo Boca” es la salida del club de Pablo Pérez, quien jugará en Independiente durante los próximos 18 meses a préstamo, a cambio de 350.000 dólares y con el compromiso de que el club de Avellaneda deberá abonar 650.000 más después que el ex Newell's juegue su quinto partido como titular.

Ni Pérez ni Nahitan Nández jugaron contra Unión debido a que Alfaro no se inclina por poner jugadores que se pueden ir del club a la brevedad.

En el caso de Nández, el Cagliari de Italia le comunicó a Boca que no puede mejorar la forma de pago (la suma acordada entre los clubes es de 20 millones y medio de dólares), por lo que en el “xeneize” dan por estancada la negociación.

Dos laterales de Boca tienen posibilidades de emigrar pronto: Leonardo Jara se incorporaría a un club del fútbol mexicano, mientras que por Emmanuel Mas está interesado el Gremio de Porto Alegre, en tanto que el juvenil Gonzalo Lamardo, de 21 años, pasó a préstamo a San Martín de Tucumán.

En cuanto a Alexis Mac Allister, quien llegaría a préstamo por seis meses del Brighton, esa posibilidad es cada vez más lejana: el club inglés no lo incorporaría debido a que Argentinos Juniors pide un millón de euros de resarcimiento si lo prestan a un club argentino. Al Brighton no le gustó esa cláusula y por ahora se enfrió esa negociación.

Pero lo que Boca espera es que pronto puedan jugar dos de sus flamantes refuerzos: Iván Marcone y el colombiano Jorman Campuzano.

Marcone entrenó ayer por la tarde con todo el grupo en el predio de Boca en Ezeiza, mientras que Campuzano debe esperar a que se libere un cupo, ya que con su llegada suman 7 extranjeros, y sólo se permiten 6 en el plantel y 5 en el campo de juego. Por ese motivo, el uruguayo Lucas Olaza va a tramitar la ciudadanía argentina.