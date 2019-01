Díaz, Marcone y Campuzano tendrán su debut en el amistoso

Tres de los refuerzos que incorporó Boca Juniors para esta temporada, el arquero Marcos Díaz, y los mediocampistas Iván Marcone y Jorman Campuzano, se perfilan como titulares para el amistoso de mañana en Mar del Plata ante Aldosivi, por los torneos de verano.

La otra incorporación del "Xeneize", último bicampeón del fútbol argentino, ya debutó en el miércoles pasado en el primer amistoso de verano: el defensor paraguayo Junior Alonso jugó ante Unión en la derrota por 2 a 0.

El once que pondría Gustavo Alfaro ante el "Tiburón" formaría con Marcos Díaz; Julio Buffarini, Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz y Alonso; Campuzano y Marcone; Nahuel Molina, Mauro Zarate y Emanuel Reynoso, Cristian Pavón o Emanuel Villa; Ramón Abila.

La duda de Alfaro pasa por la sobrecarga sufrida por Reynoso ayer a la mañana en la práctica a puertas cerradas realizada en el Centro de Entrenamientos en Ezeiza y porque Pavón también tiene una molestia muscular.

A pesar de no tener cupo, contra Aldosivi jugará Campuzano: en este momento el volante colombiano es el séptimo extranjero del plantel (solamente se permiten 6 en el plantel y 5 en cancha), pero podrá estar en Mar del Plata ya que no es un encuentro oficial.

El otro apellido nuevo es el de Molina, juvenil de 21 años, quien estaba a préstamo en Defensa y Justicia. Habitualmente juega de marcador lateral derecho, más allá de que las inferiores las hizo como volante por ese sector.

En cuanto a las transferencias, según allegados a Nahitan Nández, el Cagliari de Italia habría cambiado la forma de pago, pondría más plata en la primera cuota y eso podría destrabar la operación. En lo económico está todo acordado por una suma de 20.500.000 dolares.

Las próximas horas serán claves para el futuro del volante uruguayo, quien en caso de irse dejaría libre uno de los cupos de extranjeros.

Pablo Pérez, otro de los referentes del equipo que conducía Guillermo Barros Schelotto, se sumará a Independiente, club en el que se hará la revisión médica en las próximas horas. En caso de estar todo bien, firmará un préstamo de un año por 350.000 dólares, con el pago de 650.000 dólares más el año próximo para una compra definitiva.

Con respecto a Leonardo Jara y Emmanuel Mas, no son tenidos en cuenta por Alfaro ya que podrían ser transferidos: Jara seguiría su carrera en un club de la MLS de Estados Unidos, mientras que Mas es pretendido por Gremio de Porto Alegre.

Con respecto a las incorporaciones, Boca volverá a la carga por Angel González, volante de Godoy Cruz.

En cuanto al defensor José Luis Palomino, más allá de que los medios Italianos reiteraron ayer que para el Atalanta es intransferible, Boca insistirá por el ex San Lorenzo.