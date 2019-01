Aumentaron las atenciones en hospitales por accidentes y casos de intoxicación

En el Hospital Escuela “General José de San Martín”, se triplicó el número de atenciones en la Emergencia según relató a El Litoral el director de dicho nosocomio. A la vez, en el Llano y en el Vidal comentaron que ingresaron varios pacientes por intoxicación pero no más de lo esperado.

“Tuvimos una emergencia llena. En la noche del 1 de enero hubo varios accidentes e ingresos por agresiones de terceros, es decir, por grescas. El movimiento triplicó al de la Navidad”, relató a este medio gráfico el director Salvador González Nadal.

Cabe recordar que en Navidad, en este hospital, aseguraron que “tuvieron una jornada tranquila” y que no ingresaron heridos por pirotecnia. “Hubo un par de ingresos por accidentes. Esperábamos un aluvión de atenciones y nos sorprendió la concurrencia”, dijo por el 25 de diciembre pasado.

Por su parte, el director del “J.R. Vidal”, Horacio Sotelo, relató ayer a este medio gráfico que “fue un número similar de atenciones que en Navidad, hubo varios casos de deshidratación por el calor y por alimentos en mal estado o que hayan perdido la cadena de frío, intoxicación”. “Se han atendido casos de urgencia, como apendicitis pero nada fuera de la media en este contexto de fiestas, no tuvimos que poner refuerzos en la guardia”, sostuvo el doctor Sotelo.

“No hubo nada raro, algunos ingresaron por peleas pero más que nada moretones, nada grave. No hubo grescas mayores. A la vez, sí hubo deshidratación por el calor. Por algunas complicaciones hubo cuatro internaciones y por consultorio externo no más de 15 personas”, dijo a este diario.

En el Hospital Llano también predominaron las atenciones por intoxicaciones y deshidratación. Al respecto, la médica de guardia Romina García, comentó que “tuvimos un movimiento habitual para esta época del año”.

“Se intenta no dejar esperando mucho tiempo al paciente, porque la impaciencia lleva a consecuencias indeseables. Hubo derivaciones del interior como cualquier otro día. Se atendió pacientes en el quirófano, en el área de clínica, es decir, se trabajó como cualquier otro día”, indicó García.

A la vez, destacó que sí recibieron, durante toda la semana y también el día de ayer, pacientes intoxicados y descompuestos por golpe de calor. “Es normal que en esta época, por alimentos que rompen la cadena de frío, se intoxiquen y; por el calor que se deshidraten y se descompongan”, dijo la médica de guardia y remarcó que durante la noche del 1 de enero no hubo casos graves.

En el Vidal y Llano las atenciones fueron similares que en Navidad, no así en el Escuela donde el número se triplicó. El ingreso, en general, fueron por accidentes, grescas, quemaduras e intoxicaciones.

Este panorama se pudo comprobar ayer por la tarde durante el recorrido de El Litoral en las principales guardias de la capital. Si bien no había mucha gente en los sectores de emergencias, algunos pacientes como Oscar Gómez en el Escuela dijo que estaba esperando desde hace más de una hora ser atendido y que había sido derivado a dicho nosocomio desde el Llano.

“Me dijeron que tenía que atenderme acá, estoy esperando para hacerme las curaciones, me resbalé de la moto y me duele la pierna”, comentó el joven.

Cabe recordar que todos los centros de salud de la ciudad, así como los Caps, funcionaron con normalidad durante la fiesta de Año Nuevo, y además reforzaron las guardias activas para atender eventuales emergencias.