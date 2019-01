El 2019 comenzó sin cambios en el costo del boleto que se mantiene a $11

n A pesar de la homologación de la ordenanza municipal que habilita la modificación tarifaria del servicio de transporte público capitalino, el 2019 comenzó sin cambios en el precio del boleto de colectivos: la tarifa plana se mantuvo en $11 y desde la Municipalidad señalaron que no hay un plazo estimativo para que se actualicen los valores. Tras el diálogo y el consenso entre las empresas de colectivos y la Comuna, el valor del pasaje del transporte urbano deberá pasar de $11 a $19, y si bien se esperaba que las modificaciones se dieran en las primeras horas del año, las mismas serán aplicadas en el transcurso de las próximas semanas y la firma del Sistema Unico de Boleto Electrónico (Sube) deberá informar la fecha de entrada en vigencia del nuevo costo del boleto.

Vale recordar que el incremento del costo del boleto de transporte urbano de pasajeros fue aprobado por el Concejo Deliberante capitalino durante el período de sesiones extraordinarias.

El 2019 llegó a Corrientes sin modificaciones en el precio del boleto de transporte urbano: las maquinarias encargadas de registrar las tarjetas Sube ayer mantuvieron los valores de $11 a pesar de que existía la posibilidad de la entrada en vigencia del nuevo costo de $19.

“La nueva tarifa ya comenzó a regir por la ordenanza aprobada, pero restan algunos pasos administrativos que deben cumplirse desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (Cnrt) y Nación Servicios para cambiar el precio en las máquinas validadoras, y llevan un tiempo determinado”, expresó en diálogo con El Litoral el subsecretario de Transporte de la Municipalidad, Lisandro Rueda. “Si bien no tenemos una fecha estimativa para la actualización del valor de la tarifa, estimamos que en el transcurso de enero se dé la modificación. De todos modos, desde la empresa Sube deben informar el día exacto en el que va a cambiar el costo del boleto”, añadió el funcionario municipal.

Desde el Gobierno de la Nación deberán llevar a cabo los pasos administrativos necesarios para que las empresas hagan efectivo el incremento del precio del boleto de transporte urbano de pasajeros de Corrientes, el cual tendrá una actualización del 75% pasando de los actuales $11 a $19. Asimismo, se aguarda que durante el 2019 el costo no tenga nuevas modificaciones y las firmas cumplan con los requisitos establecidos en la ordenanza municipal que regula la concesión del servicio.

El debate por la nueva tarifa de colectivos demandó varios meses de diálogo entre la Municipalidad capitalina, concejales, las empresas prestatarias del servicio de transporte y referentes gremiales de los choferes de colectivos.