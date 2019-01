Con una manifestación simbólica y gestiones, sanroqueños que continúan evacuados piden tierras para relocalizarse

En la Ruta Nacional 12, en cercanías al acceso a San Roque, un grupo de pobladores ayer cortó parcialmente el tránsito para visibilizar lo que sostienen es una urgencia: “Ser relocalizados”. Hasta el cierre de esta edición, sus viviendas tienen agua en su interior o, en el mejor de los casos, están rodeadas.

“A las 8.30 y hasta aproximadamente las 11.30 permanecimos en el lugar. El corte era parcial y no afectó considerablemente, porque justo ahora pasan pocos vehículos por la zona. Igual nuestro objetivo no es molestar a la gente ni generar conflictos”, manifestaron desde el citado grupo de habitantes en diálogo con El Litoral. Tras lo cual recordaron que “lo único que queremos es que puedan cedernos tierras y así podamos reubicarnos, porque sino todo el tiempo somos víctimas de los desbordes ya sea del río, como sucede en los barrios Libertad y Costanera; o del arroyo Baró que afecta al barrio Malvinas”.

Estimaron que necesitan espacio para unas 35 casas que “las construiremos nosotros”, indicaron.

Seguidamente, comentaron que ayer “le entregamos una nota al presidente de la UCR local Nicolás Domínguez para que él pueda plantear ante la Provincia, más precisamente ante el Invico, que nos faciliten lotes que ellos tienen disponibles”.

En tanto, hoy presentarán ante la Intendencia una lista de las personas que necesitan ser reubicadas. “Pero ellos ya nos anticiparon que todavía no tienen terreno disponible, que están tratando de conseguirlo”, señalaron. Asimismo, ratificaron: “Lo único que queremos es que nos puedan dar una tierra donde construir nuestros hogares, para dejar de tener que empezar de nuevo cada vez que hay una inundación”.