Corrientes lleva quejas a Nación y estiman en $500 millones las pérdidas por inundaciones

El Gobierno nacional convocó para hoy a las 11.30 a la reunión de emergencia nacional en la que asistirá, por Corrientes, el ministro de Producción Jorge Vara y el subsecretario Jorge Fedre, quienes expondrán la situación local.

El Gobierno provincial decretó la Emergencia y/o Desastre Agropecuario, que será analizado hoy con funcionarios nacionales. Lo propio hizo el resto de las provincias afectadas por las inundaciones.

En tanto, el gobernador Gustavo Valdés calculó que las pérdidas locales alcanzan los 500 millones de pesos.

En ese marco, dijo que solicitarán al Gobierno nacional ayuda inmediata a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN)

Para evaluar los daños generados por las precipitaciones, y conforme a ley, el Gobierno provincial convocó el lunes a representantes y referentes de entidades productivas, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta). También fueron invitadas autoridades de los ministerios de Hacienda y Finanzas, de Seguridad y de Obras y Servicios Públicos, Banco de Corrientes y Banco de la Nación Argentina (BNA), entre otros.

Los resultados de esa reunión serán elevados hoy al Gobierno nacional en el marco de la Comisión de Emergencia Agropecuaria para acelerar las declaraciones de emergencia, que establecen diferimientos impositivos y postergación en el pago de créditos, entre otras medidas, para las provincias afectadas por el fenómeno.

Vara sostuvo que hoy llegarán a Buenos Aires para reunirse con el equipo técnico del Ministerio del Interior, donde se tratarán temas ligados a la infraestructura de drenaje.

“En virtud de estos acontecimientos, vamos a lograr sacar los desagües de la cuenca del Riachuelo para solucionar la famosa obra de La Palmira. A las 11 de la mañana se realizará la reunión de la Comisión Nacional de Emergencia y trabajaremos en el decreto de la emergencia para que sea tratado”, explicó.

En términos monetarios, Vara sostuvo que el sector arrocero es el más complicado con la pérdida de más de 3.500 hectáreas, que ronda los 150 millones de pesos.

En lo que refiere al cultivo, se registró la pérdida de más de 600 hectáreas de mandioca y batata, tierras que se encuentran en manos de pequeños productores. “La estimación del valor no es tan importante en monto sino las personas que se vieron afectadas. Acá estamos hablando de cultivos de subsistencia”, explicó el funcionario.

En lo que refiere a ganadería, Vara sostuvo que aún continúan con los relevamientos y aclaró “si esto termina acá, los daños no serán tan graves porque no es comparable al de 2016/2017. El 2018 fue un muy buen año para el sector y la estamos sobrellevando”.

Se calcula que los daños en cultivos y campos superarían los 300 millones de pesos y los daños en caminos serían de unos 200 millones.

Con más de un millón y medio de hectáreas afectadas por las últimas inundaciones, sobre 7 millones de hectáreas productivas que tiene la provincia de Corrientes, los productores agropecuarios buscan que se declare la emergencia económica.

“Vamos a estar cerca de los productores y aceleraremos los tiempos para la homologación de las emergencias que decreten las provincias”, señaló el secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie, área que coordina la Comisión.