Piden que se convoque a paritaria docente

El Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) solicitó al Gobierno provincial que convoque a la paritaria docente, para analizar y discutir la compensación salarial 2019. Demandan que el básico llegue a los $10.000 en una primera etapa, que el salario inicial se equipare con la línea de pobreza, que ya supera los $25.000, el pago de sueldo de diciembre, aguinaldo, plus y bono a docentes suplentes de primaria.

Luego de que el Indec confirmara que la inflación 2018 totalizó en 48% para el NEA, el Suteco ratificó que los docentes correntinos perdieron casi 30 puntos de poder adquisitivo en 2018 y acumulan más del 65% de pérdida salarial frente a la inflación de los últimos tres años.

“Dijeron que la inflación sería del 15% y nos impusieron una actualización del 16 al 19%. Pero la inflación terminó casi en un 50% en Corrientes. Por eso, Suteco no firmó el acta acuerdo de marzo pasado, porque no íbamos a avalar una estafa salarial. Ahora dicen que la inflación será del 25% en 2019, pero con los tarifazos anunciados el Banco Central de la República Argentina y las consultoras, ya anticipan que superará el 35%”, sintetizó el secretario general, Fernando Ramírez.

Recordó que, por la escalada inflacionaria y la pérdida del poder adquisitivo, “más del 60% de los docentes de Corrientes cayó por debajo de la línea de pobreza”.

En tanto, remarcó que “Suteco mantiene su coherencia, con planteos justos y exige, además, un espacio institucional de diálogo respetuoso, plural y razonable”.

Ramírez, también, adelantó que Suteco demanda “que el básico docente llegue a los $10.000 en esta primera etapa, incorporando el plus al básico para iniciar el ciclo lectivo 2019. Es necesario que el salario inicial en Corrientes también se equipare con la línea de pobreza que ya supera los $25.000. Serán necesarias otras actualizaciones para equilibrar pérdidas y compensar la escalada inflacionaria prevista para 2019”.