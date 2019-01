Colectivo: desde hoy comienza a regir el nuevo costo de la tarifa plana de $19

Desvíos: usuarios reclaman mayor información

Dado los diferentes desvíos en cuanto a la traza habitual de las unidades del servicio de transporte público de pasajeros, como consecuencia de obras de bacheos y por el inicio de los Carnavales Barriales que se iniciaron ayer en el barrio Bañado Norte, algunos usuarios denunciaron que los choferes no informan sobre los cambios que van a realizar en cuanto al recorrido.

Pasajeros de colectivos denunciaron que ante obras de bacheo, accidentes y otras eventualidades, los choferes no brindan información sobre los cambios en el recorrido que van a realizar, por lo que en reiteradas ocasiones terminan descendiendo en otras zonas muy alejadas de su parada habitual, lo que implica no sólo una complicación en materia de tiempo, sino también algunas veces supone riesgos en materia de seguridad.

Recolectarán firmas en contra de la suba del boleto

Desde el Foro de Comisiones vecinales invitan a toda la comunidad a sumarse hoy, desde las 9, a firmar un petitorio en rechazo del incremento del boleto del servicio de transporte público que desde hoy tendrá un costo de $19.

El encuentro está previsto en la plaza Cabral, donde -según indicaron desde el Foro- no sólo estarán recolectando las rúbricas, sino también brindarán información sobre las intenciones del sector empresarial Setuc, considerado el mayor beneficiario del incremento del precio de la tarifa plana del servicio.

Del mismo modo, convocan a todos los sectores sociales, vecinos y trabajadores a que se acerquen a fin de lograr juntar más de 5.000 rúbricas para el petitorio que será entregado a la Comuna.