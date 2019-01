El Rojo anunció la contratación de Domínguez

Independiente anunció ayer la contratación del delantero paraguayo Cecilio Domínguez de una manera particular, simulando una conversación entre el club y el jugador en la red social Whatsapp.

“¡Hola Cecilio! ¿estás?”, pregunta Independiente; “¡Hola Rey! ¡Acá estoy! ¿Cómo va?”, contesta el paraguayo.

“Bien, crack. Te estamos esperando. ¿Venís?”, inquiere el club de Avellaneda; “Obvio, no veo la hora de jugar en el lugar más lindo del mundo”, responde Domínguez antes de que Independiente envíe un fotomontaje del delantero con la camiseta y la leyenda: “Bienvenido al Infierno”.

Domínguez llega procedente del América de México y firmará contrato por cuatro años en Independiente, que así logró su segunda incorporación en este mercado después del ex capitán de Boca Juniors Pablo Pérez.

Dudas de Holan

El técnico de Independiente, Ariel Holan, mantiene dudas en la defensa y la línea media para definir el equipo que enfrentará a Talleres, el domingo a las 17.10 en el estadio Libertadores de América, por la Superliga.

La presencia de Guillermo Burdisso o Emanuel Brítez como segundo zaguero central es una de las incógnitas. Las otras responden a cómo observará en lo que resta de la semana a la flamante adquisición Pablo Pérez y al chileno Francisco Silva, recuperado de su lesión, para conformar la línea de volantes.

De no poder debutar Pérez, por la derecha lo hará el ecuatoriano Fernando Gaibor, y si aún Silva no puede jugar, el volante central será Nicolás Domingo.

Por lo que el probable equipo será con Martín Campaña; Bustos, Alan Franco, Burdisso o Brítez y Gastón Silva; Pérez o Gaibor, Francisco Silva o Domingo y Pablo Hernández; Martín Benítez, Silvio Romero y Ezequiel Cerutti.