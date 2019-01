Racing quiere volver a ser el único líder del torneo

Racing Club intentará hoy a la noche consolidarse como único puntero de la Superliga del fútbol argentino, al enfrentar como visitante a Aldosivi en Mar del Plata, por la 16ª fecha del torneo.

El partido se disputará desde las 21.30 en el estadio José María Minella, con la asistencia de público de las dos parcialidades y el arbitraje de Germán Delfino.

Racing lidera la Superliga junto a Defensa y Justicia (anoche derrotó a San Lorenzo 1-0). Ambos tienen 36 puntos, aunque la Academia con un partido menos.

El conjunto local, en tanto, ocupa la novena posición, con 23 puntos, e intentará hacerse fuerte en el Minella, para mantenerse dentro de la zona de clasificación para la Copa Sudamericana.

Para el reinicio del torneo, Eduardo “Chacho” Coudet podrá disponer de los dos refuerzos en ataque que sumó la “Academia” durante el verano: Andrés Ríos, quien llegó desde el Vasco da Gama, y el ex Banfield, Darío Cvitanich.

Con estas dos incorporaciones, Coudet pudo cubrir las salidas de los atacantes Maximiliano Cuadra y Brian Mansilla, quienes continuarán sus carreras en Unión de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima, respectivamente.

De todos modos, a la hora de diseñar el ataque de cara al partido en Mar del Plata, el entrenador del visitante se inclinará por Lisandro López, uno de los goleadores de la Superliga con 12 tantos, y por Jonatan Cristaldo, quien marcó en los dos amistosos que Racing jugó en la localidad balnearia ante Gimnasia y Esgrima La Plata (1-2) y ante Rosario Central (1-0).

En cuanto a Aldosivi, la única duda del entrenador Gustavo Alvarez era la presencia en el mediocampo de Iván Colman o de Juan Galeano.

El Globo en el Ducó

Huracán, que está en zona de Copa Libertadores y no quiere perderle pisada al líder Racing, recibirá hoy a Rosario Central por la decimosexta fecha de la Superliga, torneo que se reanuda este fin de semana tras el receso de verano.

Huracán y Central se medirán desde las 17.10, en el estadio Tomás Adolfo Ducó y con el arbitraje de Jorge Baliño.

El Globo, que tiene como flamante entrenador a Antonio Mohamed, viene de igualar sin goles en el clásico con San Lorenzo el último domingo, en un partido pendiente de la fecha 13. De hecho, empató en las últimas cuatro fechas de la Superliga y su última victoria fue en la fecha 12 ante Godoy Cruz por 2-1 como local.

El equipo de Parque Patricios marcha en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 27 puntos, a nueve unidades del líder Racing. Rosario Central, con 18 puntos, figura 16º.

En el conjunto que conduce Edgardo Bauza hará su estreno en el mediocampo Fabián Rinaudo, proveniente de Gimnasia La Plata. El colombiano Duván Vergara, otro refuerzo de la institución de Arroyito, todavía no está para jugar desde el arranque, en tanto que Fernando Zampedri (esguince de tobillo) no jugará y su lugar lo ocupará Germán Herrera.

En Huracán, además del arquero paraguayo Antony Silva y el delantero Lucas Barrios, se incorporó el mediocampista Javier Mendoza. Mohamed apostaría a los mismos 11 que enfrentaron el domingo a San Lorenzo.