Tras la disputa, habría una extraordinaria por la emergencia y la reubicación de vecinos

El intendente de San Roque Raúl Hadad había solicitado una sesión extraordinaria para ayer a las 19. Pero al igual que la vez anterior, el viceintendente y presidente nato del Concejo, José Altamirano anticipó que no haría el llamado porque objetaba dos de los cinco temas fijados en el orden del día. Esa controversia se trasladó a la puerta del recinto pero luego, en una reunión con los vecinos afectados por la inundación, desde el legislativo se comprometieron a sesionar el próximo miércoles para tratar: la emergencia hídrica y la reubicación de pobladores.

La controversia entre el titular del Ejecutivo y quien lidera la mesa directiva del recinto legislativo -en términos institucionales- responde al temario de la sesión extraordinaria.

“En uso de mis facultades pedí la sesión. Igual no entiendo la postura del Vice porque él no es el propietario del Concejo, tan sólo lo preside y administra”, expresó el Jefe comunal a El Litoral. Al mismo tiempo, consideró que “los temas no deberían ser un problema. El primero es el tratamiento de la renuncia que tiempo atrás presentó una concejal y el segundo se refiere a la conformación de una comisión de poderes para analizar si su suplente está o no en condiciones de reemplazarla en la banca”.

“Si esa comisión no está de acuerdo, ella no asume y siguen con el tratamiento del resto de los temas”, señaló Hadad.

Haciendo referencia a los dos ítems del orden del día que precisamente Altamirano le solicitó que suprimiera porque alega que el Ejecutivo se estaría inmiscuyendo en cuestiones referidas al funcionamiento interno del Concejo.

Otros

De acuerdo a lo manifestado por ambos funcionarios, de los cinco puntos fijados en la convocatoria realizada por Hadad, el único en que coincidían era el tratamiento de la declaración de la emergencia hídrica por la cual varias decenas de personas están afectadas.

Precisamente, un grupo de damnificados, que está solicitando terrenos para relocalizarse en un área que no sea inundable, se presentó ayer en el recinto. “Pero estaba cerrado. Sólo estaban las concejales del bloque oficialista con una escribana que registró el hecho”, contaron desde la localidad a este diario.

Después, Altamirano y tres concejales de la oposición se reunieron con los pobladores que piden terrenos.

Y al cierre de esta edición, desde el citado grupo, de vecinos, comentaron a El Litoral que “se comprometieron a convocar a una sesión extraordinaria para el próximo miércoles, pero en el orden del día sólo estarán el proyecto de declaración de emergencia hídrica y otro para pedir a la Provincia que nos ceda un predio donde podamos reubicarnos”. En este contexto, concluyeron: “Ojalá se puedan