Susana Duete abandonó el hospital, pero médicos consideran que peligra su salud

Susana Duete (49), quien fue arrojada debajo de un camión en movimiento al resistirse al robo de su mochila, en la zona de la avenida Maipú y calle Madariaga, firmó su alta voluntaria y abandonó el Hospital Escuela para pasar Año Nuevo en su casa rodeada de su familia. Estuvo internada más de 40 días.

“Tuvimos un Año Nuevo con ella, fue el mejor regalo”, expresó a Sudamericana su hija Belén Olivares.

Asimismo, aclaró “ella no tiene el alta médica, firmó su alta voluntaria el domingo pero no está en condiciones de estar en su casa, ella necesita estar hospitalizada por el tema de su herida no quería estar en el hospital, no escuchó razones de los médicos y ni de nosotros”.

“Ahora estamos en el hospital, la trajimos para las curaciones de su herida y vamos a ver si puede quedar internada y qué dicen los médicos, ella evoluciona favorablemente, anímicamente está bien pero el problema es la herida de su pierna. Ojalá podamos convencerla de que quede internada, porque de nada sirve hacer de todo si ella no nos ayuda”, declaró.

Por su parte, el doctor Raúl Pujol del Hospital Escuela afirmó “la señora Duete no estaba en condiciones de recibir el alta médica”.

“Debe reconsiderar su situación personal con todo lo que significa, en las condiciones que se encuentra pero en la medida en que la señora Duete acepte y tenga la confianza necesaria en el equipo médico para someterse a los tratamientos, de nuestra parte encontrará la ayuda necesaria”, aseguró el Dr. Pujol.

Asimismo, declaró “el aspecto estrictamente de la herida debe cumplir un plazo adecuado para cicatrización de los tejidos y luego la rehabilitación física que tiene que hacer, es una adaptación a una nueva vida, adquirir una serie de destrezas y habilidades para manejarse por sus propios medios. En tercer lugar, pero no menos importante, lo que tiene que ver con la contención psicológica para adaptarse a esta etapa de su vida”.

Cabe recordar que por el ataque a la mujer hay dos jóvenes detenidos. Uno de ellos estaría seriamente involucrado, ya que fue identificado a partir de filmaciones de cámaras de seguridad que registraron el intento de robo.