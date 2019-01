Lombardi y Santos, primeros funcionarios que se anotaron para la Fiesta del Chamamé

La Fiesta Nacional del Chamamé se iniciará el próximo viernes y para la inauguración está confirmada la presencia del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi. Además para el jueves 17 estará el secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos.

La presencia de Lombardi ya es un clásico en la inauguración de la Fiesta Nacional del Chamamé. En cada oportunidad que estuvo realizó anuncios que beneficiaron a la provincia. Se espera que esta vez no sea distinto.

Santos, en tanto, estaría en Corrientes el jueves 17 y sería recibido por el Gobernador y el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero. Los funcionarios recorrerían las obras en el Museo del Chamamé y Carnaval.

El Gobierno provincial espera, además, a otros funcionarios nacionales. Como es habitual, se cursaron invitaciones a todos los ministros del Gobierno nacional. Aún no está confirmado quién más vendrá.

El presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, confirmó a El Litoral la presencia de los funcionarios antes mencionados.

“Nosotros tenemos esas confirmaciones. Al Presidente no lo invitamos nosotros sino ceremonial de Gobierno y por ahora no nos dijeron nada acerca de si venía o no”, explicó.

La 29ª Fiesta Nacional del Chamamé y 15ª Fiesta del Chamamé del Mercosur, se desarrollará desde el 11 al 20 de enero, en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, y en distintos puntos de la provincia que se suman con propuestas tradicionales, como las bailantas, comidas típicas y artesanías.

Además por expresas instrucciones del gobernador Gustavo Valdés, la interventora del IPS, Lorena Lazaroff y Gabriel Romero, firmaron un acuerdo para el descuento en la compra de entradas para jubilados y pensionados de la provincia que se implementará desde ayer.

Habrá una oficina móvil del Instituto de Previsión Social que funcionará en el hall del Teatro Vera en el horario de 9 a 12 y de 17 a 20. Los jubilados que se acerquen con el carnet van a tener la posibilidad de comprar entradas con un descuento.

“A las entradas generales a las que se aplicará el descuento de 200 pesos, se venderán en el Teatro Vera”, confirmó Lorena Lazaroff,

Los correntinos podrán disfrutar de diferentes eventos chamameceros que forman parte de la 29ª Fiesta Nacional del Chamamé y 15ª Fiesta del Chamamé del Mercosur, que se realizarán a partir de esta semana, previo a las 10 lunas en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

Como todos los años, el Instituto de Cultura de Corrientes organiza diferentes actividades que forman parte de la Fiesta Grande, como el “Chamamé con todos”, “Retretas chamameceras” con la Banda de la Policía y las “Serenatas frente al río”. En esta oportunidad, sumando dos nuevas actividades.