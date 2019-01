Ley Justina: Ya rige el principio de que todos son donantes

La ley, impulsada por la familia de Justina Lo Cane, la niña de 12 años que murió a la espera de un trasplante de corazón en noviembre de 2017, había recibido el voto unánime de la Cámara de Diputados en julio pasado, y determinó que todos los mayores de 18 años son donantes de órganos salvo que hayan manifestado su voluntad de no serlo. La norma anterior obligaba a los profesionales a cargo de la procuración a consultar a la familia sobre la voluntad del presunto donante.

A partir de ahora, si la persona no expresó su negativa y como se redacta en el anexo de la reglamentación, en su artículo 33, "el profesional a cargo deberá brindar a los familiares o allegados del fallecido presentes en el establecimiento, la información necesaria vinculada al proceso de donación. Además, "el profesional deberá corroborar [mediante los canales habilitados] la ausencia de expresión negativa del causante, conforme lo establecido en el Protocolo de Actuación, tratado por la Comisión Federal de Trasplante".

En dicho protocolo,y para los casos de ausencia de manifestación, "el momento de información y comunicación que se establecerá con los familiares y allegados en el lugar es clave, y el profesional a cargo deberá detectar el momento oportuno e informar que dado que no existe manifestación expresa negativa, su familiar o allegado es un donante de órganos y/o tejidos".

En la actualidad, y según consigna el sitio web del Incucai, hay 7581 personas que necesitan un trasplante para salvar sus vidas. Y desde que comenzó el nuevo año, un total de 18 personas ya donaron sus órganos.



Por otra parte, y en cuanto a los pacientes que han recibido un órgano, en la reglamentación se notifica que "la atención integral del paciente trasplantado comprende la cobertura del ciento por ciento en la provisión de medicamentos, estudios, diagnósticos y prácticas de atención de su estado de salud de todas aquellas patologías que estén directamente relacionadas con el trasplante".