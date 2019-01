“Es fundamental siempre reponerse después de la derrota”

Regatas Corrientes se recuperó de la derrota contra Obras y le ganó a Hispano Americano de forma contundente, por 103 a 85 en Río Gallegos, resultado que le permitió emprender un regreso cargado de buenas sensaciones. “Era importante reponerse rápido después del partido perdido”, expuso el ala pivote Javier Saiz previo al retorno a Corrientes.

Saiz, integrante de la selección nacional en la última ventana Fiba, aportó 12 puntos (5 de 6 en tiros de campo y 2 de 2 en tiros libres), 4 rebotes y 3 asistencias desde la banca en 23 minutos durante el partido disputado el domingo por la noche en la lejana Río Gallegos.

Fue la segunda presentación de 2019 para el Fantasma dirigido por Lucas Victoriano, que el viernes 4 cayó en Buenos Aires 84 a 66 frente a Obras. Actualmente el récord del elenco correntino es de 5 triunfos y 2 derrotas y volverá a presentarse el jueves como local frente a Quimsa de Santiago del Estero.

“Era importante reponerse rápido después del partido perdido -remarcó Saiz-. No sentimos que tuvimos una identidad que nos caracterice a nosotros y que haya seis jugadores en doble dígito muestra las variantes que tiene el equipo. Fue muy importante el segundo cuarto de Fabián (Ramírez Barrios), en un minuto cambió totalmente el partido con dos recuperos y las volcadas. Eso nos dio el envión anímico para llevarnos la victoria”, relató el “Flaco” a Básquet Plus.

El ala pivote expresó que “todo el equipo se va muy contento por el rendimiento. Es difícil cuando tenés diez jugadores listos para jugar; tener a todos conformes con lo que aportan, pero creo que con el pasar de los partidos vamos encontrando el lugar de cada uno y yo creo que cuando encontremos esa química vamos a ser un equipo peligroso”, en alusión a la larga rotación que pretende el entrenador.

“Esta clase de partidos donde uno puede dominar, puede rotar todo el equipo, afianzan esa idea y nos hace creer en esa idea -agregó-. Estamos muy contentos en líneas generales, sabemos cuál es el camino y tenemos que seguir construyendo”.

El cordobés también hizo mención del calendario complicado que están transitando en el primer mes del año. “En esta Liga que tiene tantos partidos juntos, por lo menos nosotros tenemos 10 partidos en enero, tenés que salir rápido de las derrotas, retomar la idea, ver qué se hizo mal y salir a competir al siguiente partido. Sino te pueden ir golpeando, se puede complicar y mandarte para abajo de la tabla en dos semanas”, expresó.

“Es fundamental siempre reponerse después de la derrota y también después de la victoria. Uno no se puede quedar con eso, hay que estar listo para el partido en casa, que es muy difícil e importante. Tenemos que tomar las cosas buenas que se hicieron, pero tampoco agrandarse”, se sinceró, a modo de anticipo del duro rival que afrontarán en un par de días en el estadio José Jorge Contte.