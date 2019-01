Balearon a un joven en Laguna Seca y la familia acusa a un grupo de policías

Un joven de 19 años resultó con graves heridas tras ser baleado mientras manejaba su automóvil en el barrio Laguna Seca de la capital correntina

Se trata de Jonathan Aquino quien permanece internado en Terapia Intensiva en el Hospital Escuela.

Familiares indicaron que los disparos afectaron uno de los riñones, la vejiga y parte del hígado. En tanto, acusaron a un grupo de policías vestidos de civil como los autores de la balacera.

El confuso hecho ocurrió en la noche del domingo sobre calle Cartagena 4200.

Aquino, que se desplazaba en un Volkswagen Gol color gris, llegó a su vivienda totalmente ensangrentado y fue rápidamente trasladado de urgencia al Hospital Escuela con heridas graves. “Mi hijo me dijo que eran los de la Brigada, yo no los conozco porque estaban de civil”, dijo María Duré, madre del joven.

“Bajó de su auto todo ensangrentado por los impactos de bala en su cuerpo. Entró prácticamente desvanecido por la sangre que había perdido”, precisó Duré en declaraciones a Radio Sudamericana. “Me dijo que lo encañonaron por avenida Cazadores Correntinos, que se asustó y huyó”, agregó.

“Mis hijas gritaban y decían ‘mamá es Jonathan es Jonathan’. Fue ahí cuando salí, lo agarré y lo llevé adentro. Dos hombres entraron detrás de él y me decían que lo entregue, que no me querían a mí, sino a él”, prosiguió la mujer.

“Yo no sabía quiénes eran y Jonathan me dijo que eran los de la Brigada. Yo no los conocía porque estaban de civil”, contó Duré. “La balacera fue impresionante, seguían baleando la casa y había un bebé”, comentó.

El joven fue rápidamente asistido por personal del 107 y trasladado al Hospital Escuela. Se encuentra internado en Terapia Intensiva en estado delicado.

Indicaron que la “lluvia de balas” se sintió por varios minutos en toda la cuadra. De forma inmediata, llegaron más móviles policiales y cercaron toda la zona. El caso es investigado por la fiscal en feria, doctora Mariela Armendia. En tanto, la jueza de turno es la doctora Graciela Ferreyra. Por el momento, no hay policías detenidos, pero efectivos serían citados a declarar en las próximas horas.