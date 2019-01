El operativo de descacharrado llega al barrio Belgrano

Las acciones preventivas en materia de salud ambiental no se toman vacaciones y es por ello que la Municipalidad continúa con los operativos de descacharrado en diferentes barrios de la ciudad. Este jueves, el segundo del año tendrá lugar en el barrio Belgrano, a partir de las 14, cuando los camiones recolectores pasen por sus diferentes calles para recoger los elementos en desuso retirados por los vecinos.

Es por ello que desde el municipio solicitan a la comunidad recolectar todos aquellos materiales que no utilicen y que podrían ser focos de reproducción del mosquito vector del dengue -el Aedes Aegypti- como cubiertas, electrodomésticos viejos y muebles, entre otros cacharros, y dejarlos en las esquinas de sus casas antes de las 14, horario estimado en que los camiones comenzarán la recorrida por la zona para retirarlos.

“Este barrio está delimitado por las avenidas Artigas, Chacabuco, Centenario y 3 de Abril, por donde harán su recorrida los camiones recolectores”, detalló Javier Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Higiene Urbana y Uso del Espacio Público, órgano dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Además, Rodríguez indicó que estarán presentes las autoridades del área “atendiendo las demandas y aclarando dudas de los vecinos, no solo sobre el operativo en sí, sino también para tratar la problemática de la basura y ver cómo entre todos podemos revertirla”.

Seguidamente, el funcionario municipal señaló que estas acciones forman parte de los axiomas de la gestión del intendente Eduardo Tassano: el estar en contacto directo con la comunidad, en territorio, para saber qué le pasa y cuáles son sus inquietudes.

Finalmente, el subsecretario recordó que en caso de lluvias, se pospondrá la actividad para el próximo jueves, en el mismo horario y lugar.