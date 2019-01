Anunciaron medidas en caso de lluvia durante los días de la Fiesta Nacional del Chamamé

Funcionarios del Instituto de Cultura dieron a conocer este miércoles los espacios y actividades que se desarrollarán en el marco de la 29° Fiesta Nacional del Chamamé. El titular del área que tiene a su cargo la organización del evento, Gabriel Romero, adelantó que los pronósticos climáticos para los 10 días no son alentadores y explicó cuáles serán las medidas a tomar en caso de lluvia cada uno de los días.

En primer lugar y en referencia a la tormenta que azotó entre este martes y miércoles a la zona, Romero aclaró que “sabemos los problemas que ocasionó en Capital y en cada uno de los municipios, generando una gran cantidad de inundados”. Pero seguidamente expuso que “avanzar con la Fiesta Nacional del Chamamé no quiere decir que no estemos a la altura de las circunstancias, sino que forma parte de un proyecto que nos ocupa a todos, a varias localidades, y entendemos que más allá de las cuestiones que tienen que ver con la cultura y la identidad, también genera un recurso económico muy importante”.

Contó que el trabajo conjunto que se llevó a cabo entre la Provincia y los diferentes municipios, representó un enorme desafío que “nos permite acercar turistas a cada una de las localidades”. Detalló que el Gobierno de Corrientes también realizará una serie de actividades en los museos; en el teatro Vera con la Tienda del Chamamé donde está concentrada la venta de libros y de discos; el próximo lunes y martes a partir de las 18 horas en el Museo “Amado Bompland” tendrá lugar el Mercado del Chamamé, que es el espacio de encuentro entre músicos, productores discográficos, organizadores de eventos a nivel nacional, con una gran cantidad de invitados.

Por otra parte, el Presidente del Instituto de Cultura reveló que “estuvimos mirando los pronósticos y cuáles son las alternativas que tenemos frente a 10 días de lluvia por delante, que coinciden de pleno con la Fiesta”. En principio resaltó que las obras que se concretaron por parte del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia “demostraron que el agua fluye muy rápido, en menos de dos horas escurre automáticamente; además hay solados nuevos con lo cual se limitó la cantidad de superficie con barro, y hay nuevos sanitarios que me parece que es el gran componente que tiene para destacar el Anfiteatro este año”.

“Así que con dos horas de escurrimiento podemos realizar si es que llueve cada uno de los días” indicó Romero e informó que “establecimos que si hasta las 18 llueve y para, ese día se puede realizar la Fiesta; pero si sigue no”. En ese caso se suspenderá el día, lo que significa que no se prorrogará para otra fecha.

Aclaró en ese contexto que “estamos limitados por los shows de comparsa y por todo lo que significa el equipamiento, aunque si se podrá relegar solo uno o dos días, pero ya lo vamos a ir anunciando”. Cada uno de los artistas que firmó un contrato dice que no necesariamente tiene que ser reprogramado; no obstante de acuerdo al criterio de todo el equipo organizador “vamos a resolver que si un determinado día se suspende, algunos de los 20 artistas previstos para esa noche serán reprogramados, no todos”.