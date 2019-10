Avanzan en una unidad que controlará el cumplimiento de la orden perimetral

En lo que va del año hubo al menos siete intentos de femicidio en la provincia, la misma cantidad de asesinatos machistas en este 2019. El último hecho ocurrió en el barrio Río Paraná donde el hombre disparó pero la mujer, que había realizado cuatro denuncias, pudo salvar su vida. En este marco, respecto a los dispositivos duales de supervisión, monitoreo y rastreo de agresores aseguraron a El Litoral que están organizando un centro de atención exclusivo para víctimas de estos delitos.

“Estamos avanzando en estos dispositivos, por el momento estamos atendiendo casos particulares y tratamos, con la muy buena voluntad de los jueces, de que esto funcione. Estamos haciendo un trabajo interministerial, en el último caso están interviniendo los ministerio de Justicia, Seguridad y Salud. Actuamos y trabajamos de manera conjunta”, dijo ayer a El Litoral el ministro de Justicia de la Provincia de Corrientes, Buenaventura Duarte.

El 3 de septiembre pasado, el gobernador Gustavo Valdés y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, suscribieron un convenio de cooperación para implementar en la provincia el Sistema de Dispositivos Duales de Supervisión, Monitoreo y Rastreo de Agresores Sexuales y Víctimas de Violencia de Género. El ministro Duarte sostuvo a El Litoral que habrá un centro de atención que trabajará en este sistema que funciona como herramienta de geolocalización, se componen de dos unidades de rastreo que se entregan tanto a la víctima como al agresor.

Casos

Este año se difundieron al menos siete intentos de femicidio en la provincia y en varios casos las mujeres tenían denuncias hechas. En la primera semana de agosto hubo tres intentos de asesinatos machistas, mismo número que a principio de año, a esto se suma el caso de Lorena del barrio Río Paraná.

Este último hecho, sucedió el domingo pasado cuando una mujer sufrió una herida de bala en la espalda provocada por su ex pareja, los disparos también fueron dirigidos al resto de la familia, no hubo resultados fatales. El hombre había llegado en moto alcoholizado y comenzó a insultarla, luego sucedió lo que más temían.

La víctima contó que realizó cuatro denuncias por violencia de género y aseguró en una radio local que “le tiraba a cualquiera” refiriéndose a los disparos. “La primera vez que le pegó a mi hija casi la mata y la quiso apuñalar”, contó y agregó que tras esta situación había una restricción perimetral sobre el agresor, la familia teme por la posibilidad de que haya represalias después de la detención del hombre.

Cabe señalar que las autoridades pertinentes aseguraron que están trabajando en el caso. No es el primer acontecimiento de este tipo. Para ello también se trabaja con el Centro de Monitoreo y Contención para Víctimas, cuya directora está a cargo también del refugio “Eli Verón” que funciona en el barrio Molina Punta.

Dispositivo

Los dispositivos duales para víctimas de violencia de género son herramientas de geolocalización utilizadas para garantizar el efectivo cumplimiento de medidas cautelares dispuestas por el Poder Judicial, en el marco de procesos judiciales. Los equipos se componen de dos unidades de rastreo que se entregan tanto a la víctima como al agresor.

Cabe indicar que, en caso de que el agresor se acerque a la víctima o a la zona de exclusión a una distancia menor a la establecida, se emiten alarmas de emergencia en el Centro de Monitoreo. En este caso, un operador toma el caso, da aviso a la justicia o a las fuerzas de seguridad y monitorea las intervenciones posteriores.

Los aparatos son duales porque tienen un mecanismo que les permite reconocerse entre sí, se georreferencian y se calibran para que se active la alarma si violan la distancia perimetral determinada por la justicia. Si se intenta manipular, sacar o romper, emiten una alarma.

Hace aproximadamente un mes, cuando rubricaron el convenio el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, su par provincial, la cartera de Seguridad local y el Gobierno de la Provincia, acordaron la supervisión de las actividades que se realicen en función de la creación de una unidad de coordinación que estará integrada por un representante de cada una de ellas. Todo ello, en pos de generar mecanismos que propendan a promover, facilitar y fortalecer el acceso a la Justicia por parte de la ciudadanía, especialmente de los sectores más vulnerables.

En el país, sólo durante el mes de agosto hubo un femicidio cada 27 horas, y las estadísticas se mantienen desde enero: oscilan entre 25 y 33 por mes.