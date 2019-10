Violencia de género: temen represalias por parte del agresor

Familiares de la mujer que fue hospitalizada de urgencia tras ser herida de un balazo por su ex pareja temen una represalia.

El intento de femicidio se produjo el domingo a la tarde en una vivienda situada en la intersección de las calles Mocoretá y Santa Catalina en el barrio Río Paraná, donde vive junto con su hija. Por causas que se tratan de establecer, al lugar llegó su ex pareja y padre de la menor, sobre quien pesaba una perimetral por violencia de género.

Allí se produjo una discusión y el sujeto extrajo un arma de fuego de grueso calibre y efectuó varios disparos. Uno de los proyectiles dio en la zona del omóplato izquierdo de la mujer que pudo salir corriendo y pedir ayuda a los vecinos.

“Pudo haber sido una masacre” porque “hubo muchos disparos, no sólo contra ella, sino contra la casa y porque había muchos chicos”, relató la víctima de nombre Lourdes a Radio Sudamericana. “Allí comenzó a insultarme y me dijo que me iba a matar porque no tiene nada que perder”, antes de comenzar a dispararle.

En tanto que, el padre de mujer contó a Sudamericana que “la verdad, sentía una impotencia, y en mi familia estaban todos asustados. La primera vez que le pegó a mi hija casi la mata y la quiso apuñalar”. Tras este hecho se ordenó una restricción perimetral sobre el agresor. Ahora, la familia teme por la posibilidad de que haya represalias después de la detención del violento. Mientras que en la paredes de la casa había varios impactos de bala efectuados por el agresor.