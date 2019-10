La pronunciada bajante del Paraná perjudica la supervivencia de los peces

Desde el Instituto de Ictiología de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) explicaron que la alarmante bajante que registra el río Paraná es perjudicial para la supervivencia de los peces. Especialistas remarcaron que el poco volumen de agua impide que los especímenes más jóvenes puedan llegar a la costa para conseguir alimento y refugio durante el primer año de vida.

En la costa de la ciudad, más precisamente en la zona portuaria, se registraron cardúmenes varados con el consecuente peligro de ser retirados por pescadores.

En diálogo con Radio Dos el director del Instituto de Ictiología del Nordeste, Juan Pablo Roux, explicó que en la actualidad “los peces están migrando y hace más calor, y si el desove se produce, esto va a generar crías que no van a poder encontrar el valle aluvial, esto es, la comunicación entre el río y las costas, donde deben permanecer su primer año de vida, ya que ahí encuentra alimento y refugio”. “El animal se prepara para desovar, pero si no hay creciente, unas pocas especies van a desovar porque no están dadas las tres condiciones de forma conjunta”, señaló el especialista.