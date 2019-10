Trabajadores cesanteados de Vías Navegables, a la espera de la reactivación

Sindicatos como Upcn y del Personal de Dragado y Balizamiento se movilizaron en Buenos Aires en reclamo de la reactivación de la Dirección Nacional de Vías Navegables, cuyo cierre administrativo en las delegaciones regionales y distritales se sintió en varias ciudades portuarias del Litoral argentino. En Corrientes, un grupo de trabajadores cesanteados en diciembre pasado, enarbolaron la bandera de la lucha para evitar el cierre definitivo, al menos, colaborando voluntariamente, pese a haber sido despedidos, para dar visibilidad a la función estratégica de la repartición.

En diciembre fueron 20 los trabajadores desvinculados y que estaban como contratados, pese a contar con 8 a 12 años de antigüedad. De allí, nueve iniciaron un recurso de amparo ante la Justicia Federal con asiento en Corrientes, cuyo pedido aún no ha tenido una respuesta, según informaron a El Litoral. Por lo tanto, continuarán a la espera de novedades judiciales sobre su posible reincorporación.

Según expresaron, por la antigüedad les correspondería el pase a planta y, con ello, la reubicación a otras dependencias del Estado nacional en caso del cierre de Vías Navegables.

No obstante, la reactivación resulta fundamental. “No tuvimos opción y nosotros salimos a dar visibilidad, no somos delegados, ni estamos afiliados a ningún gremio. Ahora es tiempo de que los sindicatos tomen la lucha, ya que cuentan con los recursos y la estructura”, dijo a El Litoral uno de los voceros, Guido Sabao, quien actualmente se dedica a la carpintería de forma particular para ganarse el sustento, mientras espera la definición de la Justicia para poder retomar sus tareas y experiencia en un área técnica del Estado nacional que requirió años de formación.

“Como grupo, estamos muy orgullosos porque hicimos todo lo que pudimos, cumplimos, logramos objetivos como dar visibilidad a lo que estaba pasando con la repartición, pudimos reunirnos con un gobernador, entregamos un proyecto de reactivación”, dijo el trabajador.

“Vemos como algo muy bueno que los gremios tomen la bandera de la reactivación de Vías Navegables”, expresó el trabajador. Ahora, aguardarán la respuesta al recurso de amparo, como así la acción de los gremios.

Los trabajadores lograron poner en la agenda la situación de la dependencia nacional, que movilizó a centrales sindicales y organizaciones sociales.