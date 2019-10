Taxistas pedirán audiencia para insistir en el pedido de paradas

Desde la Unión de Taxistas de Corrientes (UTC) informaron a El Litoral que dadas las demoras que persisten en cuanto a la habilitación de nuevas paradas dentro del casco céntrico, esta semana volverán a pedir una audiencia con las autoridades del área de Transporte de la Comuna y, en caso de recibir una negativa, avanzarán con una manifestación y entrega de petitorio.

Consultado sobre el tema, el titular de UTC Nicómedes Espinoza señaló a El Litoral que “todavía no tenemos respuesta, situación que no entendemos ya que en la última reunión nos dieron el visto bueno, pero hasta que no nos habiliten no podemos avanzar”.

“Esta semana insistiremos en un pedido de audiencia en la Comuna para que nos den una respuesta definitiva y, en caso de que esto no se resuelva o nos sigan demorando, vamos a comenzar con algunas medidas”, remarcó.

En lo que respecta al plan de lucha que piensan ejecutar dijo que “esta mañana nos reunimos para analizar las opciones que tenemos y decidimos darles unos días más, pero en caso de que no tengamos la habilitación avanzaremos con una marcha de todo el sector hacia el Municipio, donde entregaremos un petitorio solicitando la pronta resolución” y agregó que “ahora los muchachos están juntando firmas que acompañaran el pedido”.

Vale recordar que en los últimos meses al sector se le concedió dos paradas, la primera la ubicada sobre calle Córdoba, la cual están utilizando y la segunda corresponde a la zona del nuevo Centro Administrativo Corrientes en el barrio San Benito. Cabe señalar que el lugar no está siendo explotado por el sector, dado que hasta tanto se inauguren las oficinas que funcionarán en el predio, el movimiento es casi nulo.