Más cruces, visitas y campaña

Después del primer debate presidencial realizado en Santa Fe, ayer se volvieron a dar cruces mediáticos entre los principales candidatos, el presidente Mauricio Macri y el postulante por el Frente de Todos, Alberto Fernández, en el marco de la última etapa de la campaña electoral rumbo al domingo 27 de octubre.

Muchos analistas políticos buscaron encontrar algún ganador de lo ocurrido el domingo, pero la mayoría coincidió que el intercambio, que incluyó permanentes chicanas desde ambos bandos, dejó sabor a poco, con escaso tiempo para la exposición de propuestas y más minutos dedicados a exponer las falencias del oponente.

Cumplida esta obligación -aún queda un segundo debate el próximo domingo-, las fuerzas retomaron los actos y acciones proselitistas ya en el sprint final de cara al día de los comicios.

En ese marco, el presidente Mauricio Macri encabezó ayer a la tarde una nueva marcha del “Sí, se puede” en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y respondió a una de las críticas que Alberto Fernández había realizado en el debate. “Nuestros abuelos tienen celulares, tienen corazón, tienen fuerza. Todo eso tienen nuestros abuelos”, aseguró Macri.

Reiteró además algunos de los conceptos vertidos en el debate y sostuvo que “no le dice” a la sociedad desde “ningún atril” lo que tiene que “pensar”, sino que los “deja vivir con libertad, porque desde ahí se crea”. El candidato del Frente de Todos participó ayer del Foro de Ciudades de Rosario, y antes también se refirió al debate. “Quedó claro lo peligroso que es tener un presidente coacheado. Le dije que mentía y no se pudo recuperar”, expresó, en el lobby del hotel de ATE, en las afueras de la ciudad de Santa Fe.

También se refirió a las críticas por el “dedo acusador”. Al respecto, dijo “yo no acusé a nadie. Si Macri se quedó con lo del dedo quiere decir que no entendió nada”, ante la guardia de prensa que lo esperaba a la salida del hotel

Lo cierto es que los dos retomaron sus compromisos de campaña. Macri con sus marchas del “Sí, se puede” y Fernández con su participación en encuentros con distintos sectores en este último tramo del proselitismo.

Visitas

Los correntinos se alistan para varias visitas de candidatos presidenciables. Pero la atención estará puesta en el arribo del presidente Mauricio Macri, quien el viernes encabezará la marcha del “Sí, se puede”. El jefe de Estado estará en Corrientes el viernes 18 y el acto se realizará en la explanada del puente General Belgrano. En este marco, cada uno de los partidos que integran la alianza vienen trabajando en la confección de carteles con leyendas en apoyo al Presidente. Además, solicitaron que para la marcha lleven “sólo banderas de Argentina, sin banderas partidarias”.

También se pidió evitar remeras partidarias y se insistió en el uso de vestimenta acorde a los colores de la nación. La convocatoria se viraliza por las redes sociales. Previo al arribo de Macri, el candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, visitará el miércoles la ciudad de Corrientes. A las 11 tiene prevista una conferencia de prensa en el Salón Iberá del Hotel de Turismo. El economista y ex ministro dará a conocer las propuestas de Consenso Federal, fuerza que encabeza junto con Juan Manuel Urtubey.

En tanto, en representación del Frente de Todos, llegará a Corrientes el legislador nacional por Santa Fe y jefe del Bloque de Diputados Nacionales del Partido Justicialista-FPV, Agustín Rossi.