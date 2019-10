Apareció la niña buscada hace 6 días y detuvieron a una pareja de vecinos

Abril Caballé, la niña de 10 años que era buscada desde el miércoles pasado en la localidad bonaerense de Punta Indio, apareció hoy "sana y salva" en la casa de una vecina que fue detenida junto a su pareja acusados de haber mantenida cautiva a la menor, informó una fuente judicial.



El vocero explicó a Télam que la niña apareció pocos minutos después de las 7 "mojada y descalza pero en buen estado de salud" en la casa de su vecina, Victoria Agüero (49) quien, junto a su pareja, Emanuel Rivarola (21) quedaron detenidos por "sustracción de menores agravada".



Los voceros agregaron que cerca de las 7.20 "se tomó conocimiento de la aparición de la menor por sus propios medios, con sus ropas mojadas y embarradas en el domicilio de su vecina Victoria Agüero", ubicado en calle Los Fueguinos y El Pericón, de Punta Indio, a 112 kilómetros al sudeste de La Plata.



La noticia fue confirmada también por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien dijo a Crónica TV: "Estoy aliviada que Abril apareció con vida. Espero que la Justicia evalúe el caso antes de tomar una decisión".



En esa línea, una hora antes se manifestó el intendente de Punta Indio, Hernán Yzurieta, quien subió un video a sus redes sociales en el que confirmó la aparición de la niña.



"Quiero contarles que estoy yendo a Punta Indio, que apareció Abril con vida, gracias a todos", dijo el jefe comunal con lagrimas en los ojos.



Una vez que apareció la niña, el fiscal penal de La Plata Juan Menucci ordenó la detención de la pareja que será indagada mañana por la mañana, confirmó una fuente judicial.



El vocero detalló que Rivarola se quebró ante los investigadores y admitió que mantuvieron escondida a Abril durante los seis días que duró la búsqueda y que luego hizo lo propio su pareja, por lo que ambos quedaron detenidos y fueron trasladados a la DDI de La Plata.



El intendente Yzurieta, presente en el lugar donde apareció la niña, explicó que para llegar a la detención de la pareja el equipo de investigación "rastreó todos los indicios".



"Rastreamos todos los indicios, el fiscal siguió una línea de investigación determinada", dijo el jefe comunal, quien agregó sobre Agüero que "nos dimos cuenta que no era la misma mujer que enfrentaba a la cámara", al referirse al diálogo que mantuvo los últimos días con medios de prensa mientras la niña permanecía desaparecida.



Yzurieta precisó que desde un primer momento sospecharon que el objetivo de Agüero "era quedarse con la menor y sacársela a la madre" y recordó que la mujer "había hecho hace unos meses una denuncia en contra de la madre de la niña".



La fuente precisó que en el transcurso de la investigación "se detectó que la última persona que había estado con Abril había sido Agüero" a pesar que la mujer lo negaba y declaraba que se había ido de la casa por problemas familiares con su madre.



Los investigadores sospechan también que durante los seis días de su desaparición, Abril habría estado alojada en varios lugares por lo que no descartan que haya alguna otra persona involucrada.



Además indicaron que de acuerdo a los peritos y psicólogos que hoy tomaron testimonio a Abril, la niña tendría "manipulación psicológica" por parte de los vecinos imputados.



La madre de la niña había radicado la denuncia por su desaparición, en la que declaró que en la tarde del miércoles regresaba a su domicilio en las cercanías de la playa El Pericón (Punta Indio) junto a Abril, cuando la niña se apartó para volver a buscar una muñeca que se había olvidado.



Al advertir que su hija no regresaba, la madre fue a buscarla pero no la encontró, de acuerdo al testimonio que brindó a la Justicia.



Agüero y Rivarola ya habían sido demorados anoche por el fiscal que investiga la causa "debido a contradicciones en sus testimonios" pero luego recuperaron la libertad y a las pocas horas apareció la menor.