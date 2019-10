Habilitaron subsidio que alcanzaría a unos 5.000 correntinos sin empleo formal

El Gobierno nacional habilitó ayer un subsidio extraordinario de $5.000 para personas desocupadas de todo el país, que en principio abarcaría a unos 5.000 correntinos. El criterio de selección de los beneficiarios no fue explicado, y los mismos deberán darse por notificados en la página de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

En el marco de una serie de medidas sociales que viene adoptando el Gobierno nacional en las últimas semanas, ayer se confirmó una que se había adelantado a principios de este mes: el “Subsidio Extraordinario Situación de Desempleo”. Se trata de un monto extraordinario de $5.000 que se pagará por única vez a personas desempleadas. De acuerdo a la resolución 1.177 de la Secretaría de Empleo, se destinaron 650 millones de pesos al abono del subsidio a más de 114.000 desocupados de todo el país.

Sin embargo, no hubo mayores detalles sobre cuáles fueron los criterios de selección de los beneficiarios. Sólo se mencionó que el bono será incompatible con otros planes nacionales, salvo la Asignación Universal por Hijo y el programa Hogar. La entidad encargada de pagar el subsidio será la Anses, y la fecha tope para el cobro es el 8 de noviembre.

El titular de la Delegación Corrientes de Anses, Ramiro Escalante, no pudo precisar a cuántas personas alcanzará el beneficio en la provincia. Sólo se estima que serían unos 5.300 los correntinos habilitados para cobrar el subsidio, de acuerdo a una información publicada por el diario Ambito Financiero.

Beneficiarios

Escalante aseguró, en diálogo con Radio Dos, que la única manera de que una persona pueda corroborar si es beneficiaria del subsidio por situación de desempleo es ingresando a la página web de la Anses (www.anses.gob.ar). Allí se informará el cronograma y los lugares de pago habilitados.

En el sitio online se debe hacer clic en la leyenda “Fecha y Lugar de cobro”, y una vez dentro, ingresar el Cuil y completar el código de validación correspondiente. Finalmente, hacer clic en “Consultar”.

Tras este procedimiento, automáticamente aparecerá un aviso si la persona es beneficiaria de algún programa social; y la fecha y lugar de cobro correspondientes.