Ratifican el paro de pilotos a pesar del pedido de Alberto Fernández para que se levante

Biró señaló que si bien los pilotos tienen "esperanza" en que Fernández gane las elecciones presidenciales del 27 de octubre, "hoy los trabajadores están con una paritaria vencida".

"No sólo vamos a tomar medidas sino que se van a ir profundizando porque es un conflicto que el Gobierno utiliza electoralmente. Me parece muy bien que Alberto pida que no las haya, pero nosotros estamos hace once meses con los salarios congelados", declaró a la radio FM Futurock.

Alberto Fernández respaldó el martes los reclamos de los sindicatos de pilotos (el otro en conflicto es UALA), pero les dijo que "no es un buen momento" para tomar medidas de fuerza.

"Nadie quiere la huelga, nosotros mismos no la queremos, pero hay copilotos que no pueden pagar el alquiler", subrayó hoy Biró.

"Además, me parece lógico que Alberto pida que no haya huelga, es más, coincido, porque sería deseable no tener un gobierno que destruya la línea de bandera, que no quiera atacar al movimiento obrero, sería deseable no tener chorros, corruptos, mala leche, gente que está haciendo mucho daño", agregó el sindicalista.

No obstante, destacó la "capacidad de gestionar de Alberto" al ejemplificar con un conflicto desatado en el 2005, cuando el actual candidato presidencial era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

"Nosotros no hablamos por los medios, y si él nos llama, hablaremos; él nos conoce bien, pero ahora está en campaña y no nos ha llamado, y no tiene por qué hacerlo", apuntó.

"Mientras tanto, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es defender a los trabajadores", puntualizó.

También adujo que desde el Gobierno "se cansaron de acusarnos de responder partidariamente a un sector o a otro, así que que quede claro que los intereses que defendemos son los de la familia aeronáutica y la de los trabajadores".

En este sentido, sostuvo que "poner de pie todo lo que destruyó esta gente va a demandar mucho tiempo, mesas de trabajo, y eso llevará mucho esfuerzo y no lo vamos a debatir por los medios, pero si él está dispuesto a hacerlo, nos tendrá de su parte".

"Estoy contento porque tenemos la esperanza de que esta situación se pueda revertir, pero hoy hay una paritaria vencida y los salarios están deprimidos en momentos en que tiran 200 palos por día en la timba financiera y se quejan de que Aerolíneas va a gastar 200 palos en un año", puntualizó Biró.

Fernández afirmó el martes en San Juan que confía "mucho en los que trabajan" en Aerolíneas Argentinas.

"Pero lo que les pido, siempre se lo pido y no sólo ahora, que no provoquen este estado de las cosas. Yo sé que tienen razón. Porque ellos también son víctimas del descuido del Gobierno, que hace mucho tiempo no convoca paritaria y vive postergando a los que trabajan”, dijo el candidato presidencial opositor.