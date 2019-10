“Los que están hoy afuera mañana pueden estar adentro, el cáncer no respeta nada”

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud el 19 de octubre se celebra el Día internacional de lucha contra el Cáncer de Mama con el objetivo de crear conciencia y promover que las mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. En este marco, desde el Hospital J.R. Vidal realizaron diversas jornadas durante este mes. Ayer se llevó a cabo un “banderazo” en la plaza Vera y otras actividades que fueron coordinadas con la Red para la Atención del Cáncer de Mama de la Provincia.

Por la peatonal Junín y a pocas horas de celebrarse el Día de la Madre, el equipo de salud salió a conversar con las mujeres y a proponer el control mamario. En este espacio público acompañó el jefe del Departamento de Oncología del Vidal, Jorge Zimerman, quien destacó el trabajo que se realiza en dicha institución y brindó datos sobre la atención oncológica.

“Nosotros permanentemente estamos tratando de estar cerca de la comunidad, porque entendemos que los correntinos merecen por derecho propio que nosotros hagamos esto. Creo que ellos tienen todos los derechos y nosotros todas las obligaciones de darle todo lo que necesitan y estoy hablando de oncología, yo no hablo de otra cosa. Esto es el broche de una serie de actividades que se hicieron en el Hospital Vidal, se atendieron a muchas personas, se realizaron mamografías y controles clínicos, entre otros. Además de eso, ayer (por el viernes) se realizó la V Jornada de Enfermería Oncológica y la III Jornada de Cuidados Paliativos”, dijo Zimerman a El Litoral y agregó que se recorrieron muchos Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) y que tienen el propósito de “continuar en noviembre visitando los Caps y acercando la experiencia de nuestra gente”.

Respecto a las visitas a otros centros de salud, el doctor expresó que “hay que enseñar, debemos usar la docencia para acercar el conocimiento”. El jefe del Departamento, destacó el “grupo enorme de trabajo” del Vidal y sostuvo que “nadie hace nada sólo, el que cree que hace sólo se equivoca ferozmente”.

“La lucha es larga, no es fácil, requiere de dedicación y fundamentalmente de pasión por lo que uno hace, si usa la pasión y el conocimiento, que permanentemente estamos adquiriendo, podemos transmitirlo a la sociedad. Así debe hacerse las cosas. El Estado pone lo suyo y ayuda mucho, la fundación oncológica también colabora, además de otras organizaciones particulares y ni hablar del Hospital Vidal del cual formamos parte, es nuestra casa. A la sociedad la dejo última pero en realidad está primera porque tiene la obligación moral de acompañarnos y ayudarnos en esta lucha”, dijo Zimerman y remarcó que “las cosas son así, los que están afuera del problema mañana pueden estar adentro y uno tiene que ser conciente de este tipo de cosas”.

En este sentido, continuó: “El cáncer no respeta nada, no respeta sexo, edad, color de piel ni político, nada y lamentablemente tampoco a los niños, ojalá no existiera la oncología infantil, ojalá no existiera la oncología en sí misma como enfermedad pero existe y lamentablemente también toca a nuestros niños, para ellos también va nuestro afecto y; tratamos de dar todo lo que podemos y todo lo que tenemos”.

Atenciones

En cuanto a las atenciones en el Departamento de Oncología del Hospital Vidal, el doctor precisó que “hubo 900 internaciones en Oncología” el año pasado. También, en 2018 hubo 3.100 sesiones de quimioterapia en el Hospital de Día, que es “un lugar físicamente muy lindo en cuanto a construcción y es muy grande, probablemente uno de los más grandes en el país”.

“Se entregaron sesiones gratuitamente sin ningún condicionamiento a quienes no tienen obra social y le entregamos todos los medicamentos que necesitan sea cual fuere. La gente piensa mucho en ese problema por eso soy reiterativo en el tema, pero le decimos que se queden tranquilos porque nunca les va a faltar nada”, sostuvo a El Litoral.

Logros

En el Hospital Vidal han avanzado en lo que refiere a oncología, no sólo en espacio físico, también en conocimientos y se han destacado no sólo en la región, también a nivel internacional ya que una investigación sobre cáncer de mama fue presentada un tiempo atrás en Estados Unidos y en Japón.

“Desde el punto de vista de la investigación, un punto muy sensible, siempre decimos que en oncología tanto a los alumnos, en residencias y nosotros mismos, debemos trabajar en la investigación del cáncer. Como un acuerdo de trabajo, de amistad y de compañerismo, entre nosotros y con la Facultad de Medicina, con sus laboratorios modernos y con el decano que siempre está con nosotros como el Ministerio de Salud y el Estado provincial. Así fue como hemos hecho el año antepasado una investigación de cáncer de mama que se presentó en Chicago, en el Congreso Norteamericano de Oncología y ahí no se acepta cualquier cosa. Fue algo que se hizo con mucho tiempo, a conciencia, llevó un par de años y el mismo trabajo modificado se presentó hace pocos meses en Japón y fue gente nuestra a leerlo. Esto responde a cómo hacemos las cosas”, comentó.

En este marco, resaltó que “nunca se termina de aprender” y que “el que piensa que sabe todo se equivoca”. “Ninguno de nosotros sabe todo y por eso todos los viernes nos juntamos en el hospital y tenemos un comité de tumores donde se habla sobre cuál será el tratamiento de forma personalizada en los pacientes, no se toma ninguna decisión sobre nadie que no haya pasado por el comité de tumores”, agregó.

Mensaje

“Hoy (por ayer) se conmemora el Día mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama según dispuso la Organización Mundial de la Salud, que se extendió a un mes de trabajo de todo tipo en este sentido. Para nosotros no es sólo un día, no es sólo el mes de octubre, si no que es del 1 de enero al 1 de enero del año siguiente, es un trabajo de toda la vida. Esto que hicimos ahora, hoy, que salió muy lindo y tuvimos mucho acompañamiento de la gente, es un tema de todo el año de toda la vida, esto no tiene edades para poner pasión, fe y lucha”, dijo.

A la vez, recordó que pueden realizarse mamografías durante todo el año, sólo deben acercarse las mujeres mayores de 40 años al Vidal. La doctora Claudia Rodríguez, comentó a El Litoral que “en esta campaña se realizaron 100 mamografías y se tiene programado para la semana próxima otras 70 más”.