“Un café con Rafael”, el nuevo ciclo de entrevistas que llega a la pantalla chica

Rafael Costa Conductor y director de Costa Group. “Hay personas que tienen muchas cosas para decir y yo voy a tratar de lograr que me cuenten todo en el programa”.

En las charlas de café surgen las conversaciones más interesantes y con esa impronta de encuentro se estrenó ayer a las 22 un nuevo programa televisivo en la sintonía 19 y 101/102 HD de Gigared. Se trata de “Un café con Rafael”, un ciclo de entrevistas en el que el conductor Rafael Costa llegará a fondo para conocer aspectos inexplorados de reconocidas figuras de diferentes ámbitos y profundizar temas de interés.

La primera entrevistada fue Stella Maris Folguerá, y si bien el encuentro se transmitió ayer, quienes no lo vieron todavía podrán hacerlo hoy a las 22. Es que el programa se emitirá todos los sábados y domingos a las 22, en canal 19 y sintonía 101/102 HD de Gigared.

“Es un programa de entrevistas intimistas que duran una hora y donde vamos a hablar con gente muy conocida, para conocer por ahí una faceta inexplorada. Sé que la gente colecciona en su vida momentos y, como todo coleccionista, esos tesoros no se muestran a todos sino generalmente a sus amigos. De igual manera, hay personas que tienen muchas cosas para decir y yo voy a tratar de lograr que me cuenten todo en el programa”, expresó a El Litoral el director y productor general Rafael Costa.

Las próximas emisiones del programa que se graba en La Alondra, contarán con la participación de reconocidas personalidades de diferentes ámbitos. De hecho, en la agenda de entrevistas figuran médicos, chefs, empresarios referentes del carnaval y del deporte.

Al respecto, Rafael Costa señaló: “Stella Maris Folguerá fue la primera invitada porque es una gran amiga. Además, su participación es cábala porque cada vez que hago un programa nuevo la invito a ella. En los próximos programas participará gente muy conocida. Todos amigos que van a pasar por la silla de ‘Un café con Rafael’”.

El programa, que consiste en una coproducción entre Costa Group y Gigared, se podrá ver en Corrientes, Resistencia, Posadas, Paraná y Santa Fe.

Producción

Más allá de presentar el nuevo ciclo de entrevistas, Rafael Costa destacó la labor del grupo de trabajo que lo acompaña, diciendo: “Me encargo de la conducción, pero además tengo un gran equipo técnico que me acompaña. Las cámaras, edición y dirección están a cargo de Francisco Retamozo; cámaras y fotografía, Leila Borghi; producción ejecutiva de María Irene Araujo, mi pareja; la artística está a cargo de mi hijo, Rafael Gabriel Costa; y el programa es una coproducción entre Gigared y Costa Group”.

Al consultar por la idea del programa, el conductor comentó que surgió este año, y luego de afrontar algunas dificultades de salud, finalmente pudo disponer del tiempo necesario para planificar las entrevistas. “En el mes de junio tuve un infarto, me hicieron cinco bypass, así que esperé recuperarme para poder grabar. Actualmente, con pilas renovadas, presentamos este programa que servirá para visualizar a muchas personalidades que tienen mucho para decir en interesantes entrevistas”, sintetizó Costa.