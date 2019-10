A una semana de las elecciones, apuran las últimas recorridas de campaña

El próximo domingo se realizarán las elecciones generales para elegir presidente y legisladores nacionales. Las fuerzas políticas podrán hacer campaña hasta el jueves inclusive. Por eso despliegan todo el cotillón electoral para atraer a los votantes.

En el Frente de Todos esperan a Alberto Fernández quien el miércoles llegaría a Resistencia y podría cruzar el puente para visitar Corrientes.

La alianza ECO+Juntos por el Cambio aún celebra la multitudinaria marcha del “Sí, se puede” que se concretó en Corrientes y que ayer copó el Obelisco. Hubo quienes incluso dijeron que la de ayer fue mayor que la convocatoria que el ex presidente Ricardo Alfonsín lideró en plena campaña electoral en el 83.

Las fuerzas locales coparán hoy la costanera correntina e intensificarán las recorridas por las barrios y localidades.

Por estas horas ajustaban detalles de los actos del cierre de campaña. Todo indicaba que el Frente de Todos intentaría cerrar con Alberto Fernández, el miércoles.

Mientras que el gobernador Gustavo Valdés volvería a encabezar el último acto de campaña de ECO+Juntos por el Cambio en Capital, previo a las recorridas por el interior.

Comunas

En el cuarto oscuro de Capital sólo habrá cuatro boletas correspondientes a los candidatos a presidente y diputados nacionales. ECO+Juntos por el Cambio, que lleva al binomio Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto; Frente de Todos, cuyo candidatos son Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner; la otra boleta es de Consenso Federal de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, y la última corresponde a Ciudadanos a Gobernar, que lleva adherida la papeleta del Frente NOS del candidato presidencial Juan José Gómez Centurión.

Cada una de esas cuatro boletas cuenta con sus respectivas categorías de diputados nacionales. En ECO+Juntos por el Cambio, la grilla de cuatro postulantes es encabezada por el ministro de Producción, Jorge Vara; en el Frente de Todos, el actual diputado nacional José “Pitin” Aragón irá por su reelección; en Consenso Federal la lista es liderada por el ex concejal Gabriel Romero y en Ciudadanos a Gobernar, por el médico Eduardo “Paco” Achitte.

En los 19 municipios peronistas donde, además de elegir presidente y diputados nacionales, se votará en total 53 concejales y un defensor de los vecinos (Saladas).

Sólo las alianzas ECO+Juntos por el Cambio y el Frente de Todos tienen representación municipal en las 19 localidades.

Los municipios con mayor cantidad de boletas serán Mercedes, Paso de los Libres y Saladas con un total de 6 distintas y correspondientes a las ofertas electorales de cada comuna.

Los apoderados del Frente de Todos habían cuestionado las papeletas de la alianza ECO+Juntos por el Cambio de los 19 municipios, ya que en todas los candidatos a concejales aparecen mencionados con apodos y no con sus nombres de pila.

La cuestión fue rechazada por la Junta ya que de acuerdo con el Código Electoral Provincial el uso de apodos y/o nombres está permitido.

En tanto, los representantes de ECO+Juntos por el Cambio cuestionaron el uso del color gris en las boletas del Frente de Todos, arguyeron que ese color no se utilizó en las primarias. La objeción fue rechazada, ya que según la Junta no existía impedimentos para el uso de este tono.