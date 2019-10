Caram dijo que la Justicia no hallará nada trucho y auguró otro triunfo para el 27-O

Transcurrieron cuatro días de la conferencia de prensa en la que el ex intendente de Mercedes, Víctor Cemborain, denunció que en la actual gestión presuntamente se pagaban 74 planes sociales truchos y que el Jefe comunal cobraba más de lo que le correspondía. La acusación se judicializó y en dos jornadas hubo allanamientos tanto en instalaciones comunales como en inmuebles privados. Consultado sobre esto, el intendente Diego Caram volvió a refutar las acusaciones en su contra y aseguró que el trabajo en el Municipio no se detuvo. Pero, además, aseveró que será mayor el triunfo que Cambio Solidario tendrá en las urnas el próximo domingo 27.

Si bien admitió que no fue una situación agradable lo sucedido el pasado martes, Caram ratificó que está tranquilo porque está seguro de que no cometió irregularidades. “Las planillas que exhibió Cemborain en la conferencia para tratar de justificar que supuestamente se estaban pagando planes sociales truchos no tenían ninguna firma ni sellos. Desconozco de dónde las sacó”, expresó el Intendente en diálogo con El Litoral. Aseveró que por eso, desde el mismo momento en que se hizo pública la denuncia en su contra, se puso a disposición de la Justicia.

Como prueba de ello recordó que al día siguiente, cuando vino el fiscal a allanar distintas oficinas de la Municipalidad, no se escondió ni trató de objetar el procedimiento, sino que, por el contrario, lo recibió y acompañó en la realización del operativo.

“Llevaron planillas y discos con información referida a los empleados. Como eso incluyó los datos de la liquidación de los sueldos, les solicitamos que nos brinden una copia. Iban a darnos ayer (viernes) pero ahora nos manifestaron que lo harán el lunes. Ojalá eso se concrete porque nosotros ya teníamos programado pagar los sueldos el 29”, comentó Caram.

En tanto, sobre los nuevos allanamientos que se realizaron el último viernes y que incluyeron inmuebles de particulares, expresó que “no encontraron nada en esos inmuebles privados porque no se hizo nada indebido”.

“Nosotros seguimos trabajando y confiamos en que esto se aclarará”, manifestó Caram, que rememoró que no sólo el jueves anunció un aumento para los municipales sino que además -el mismo viernes- presentó las nuevas adquisiciones de la Municipalidad: un camión Mercedes Benz con caja volcadora bilateral, una retroexcavadora con pala de carga horizontal y un bibliomóvil.

Recibo de sueldo

Con respecto a los pedidos de informes aprobados por el Concejo, Caram afirmó que “presenté un recibo original de mi sueldo. No sé si otro intendente lo hizo. Y por supuesto, ratifiqué que jamás cobré algo indebido. El cálculo para el abono de mi haber está reglamentado por la Carta Orgánica”.

Mientras que “el otro requerimiento que me realizaron sobre las planillas, no les pude responder porque la Justicia tiene ahora esa documentación. Así que seguramente deberán solicitarlo en ese ámbito”.

Pero más allá del proceso de investigación judicial, Caram insistió: “Nosotros seguimos trabajando tanto en la Municipalidad como por Cambio Solidario. El triunfo en las urnas será mayor a la elección anterior”. En este sentido, estimó que en los comicios lograrán obtener cuatro de las seis bancas que se renuevan.