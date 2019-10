Escuelas estrenaron mejoras edilicias y se destacaron con la labor de sus directores

Gerardo Morales Cuyé

La infraestructura de los colegios suele ser una de las quejas más frecuentes entre los votantes, quienes deben muchas veces soportar la ausencia de energía eléctrica, baños en condiciones, ingresos sin rampas que garanticen la accesibilidad universal, entre otras cuestiones. Sin embargo, en varias de las escuelas afectadas a las elecciones de ayer se notaron mejoras en el aspecto edilicio, respecto a comicios anteriores, producto de las obras que se impulsan desde la Provincia, pero que fueron también insistidas durante mucho tiempo por parte de las comunidades educativas.

En la Escuela Nº 7 “Isabel Vera” saben de persistencia a la hora de reclamar: durante casi tres años estuvieron con problemas con el suministro de agua potable. Desde la semana pasada lograron que se repare el inconveniente. “Por suerte ya arreglaron el tema del agua, encontrar el problema, que era una pérdida constante, y ya está solucionado”, dijo a El Litoral la directora Lina Lezcano, quien a su vez agregó que aún quedan trabajos pendientes, como la reparación de ciertos sectores del techo que tienen agujeros, como en la biblioteca y la preceptoría, y que se complican durante los días de lluvia.

Similar situación se dio en la Escuela Nº 139 “Ambrosio de Acosta” del barrio Güemes. Allí se están construyendo salones nuevos en un primer piso desde diciembre del año pasado, y ese suelo funciona como techo para un sector que anteriormente estaba a la intemperie. El director, Juan Carlos Villordo, comentó a este medio que estas obras le dieron una mejora significativa al establecimiento.

De igual manera, el techado de esa parte de la escuela trajo consigo también un aumento de la temperatura, lo cual obliga a tener que adquirir aires acondicionados. “Tenemos la instalación eléctrica nueva, preparada para instalar aires, así que eso sería lo que falta por ahora”, señaló Villordo.

Por otro lado, en el Colegio Secundario “Cautivas Correntinas” del barrio Pirayuí también resaltaron una serie de mejoras en el aspecto edilicio. “Se pusieron luces en los pasillos porque la falta de luz era algo que se reclamó en las últimas elecciones. Está todo 10 puntos”, dijo la rectora Vilma Viudez.

Asimismo, se destaca la presencia de todos los vidrios en los ventanales de las escuelas Liceo Ferré y Libertador de América, algo que no suele ser habitual en estos establecimientos, debido a que es común que los cristales se rompan producto de algún accidente.

Por último, en la Escuela Nº 158 “Colegio Argentino” cambiaron las luces del interior, arreglaron los sanitarios y algunas cerraduras, con trabajos que iniciaron hace 20 días, tras un pedido que se había hecho luego de las últimas elecciones, según informó el delegado electoral y también director, Rubén Villalba. De igual forma, aclaró que aún tienen problemas con los desagües pluviales.

Esfuerzo

Si hay algo que no cambia a pesar de las condiciones edilicias de las escuelas, es sin dudas el empeño que ponen los directores y rectores para que las elecciones salgan lo mejor posible. Aún trabajando por fuera del horario escolar, con el estrés que conlleva la docencia y con sueldos que deberían ser mejorados teniendo en cuenta la importante función que cumplen en la sociedad, los directivos se ponen el acto electoral al hombro cada vez que les es requerido.

Villordo, el director de la Escuela Nº 139, ofició también de delegado de la Justicia Nacional Electoral. A la vez que constataba el correcto orden de las mesas y de la disposición clara de las listas de nombres, el hombre se hacía un tiempo para chequear lo que necesiten los presidentes de mesa y fiscales, y contestar las preguntas de El Litoral. “Pese a que se están realizando obras, las elecciones se están desarrollando normalmente, nos amañamos”, dijo el directivo. Aunque aclaró que “igual no es cuestión de amañarse, si algo no funciona, hay que reclamar”.

Viudez también tuvo una jornada agitada en la Cautivas Correntinas, yendo de un lado a otro para corroborar que todo saliera como corresponde. La rectora tuvo que lidiar con tres niños de 13 años que se presentaron con intención de oficiar de fiscales, e incluso una agresión al integrante de una de las mesas dispuestas (ver página 17).

“Todo está transcurriendo con normalidad salvo estos inconvenientes que se presentaron”, dijo a este medio, al calor de las altas temperaturas y de las exigencias que conlleva su puesto.