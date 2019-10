Proteccionistas insistirán con el proyecto de ley local contra los carros de tracción a sangre

Luego de un año con poca actividad legislativa, para el 2020 el Movimiento Argentino de Protección Animal de Corrientes (Mapac) volverá a insistir con la necesidad de contar con una ley local que prohíba los carros de tracción a sangre. Los proteccionistas continuarán con la recolección de firmas físicas y digitales para presentarlas en el Poder Legislativo provincial. De esa manera volverán a reclamar por una normativa ya que la iniciativa anterior nunca prosperó y quedó trunca en una de las comisiones de la Cámara de Senadores.

Asimismo la ONG destacó la iniciativa en la vecina ciudad chaqueña de Resistencia donde se llevará a cabo una consulta popular, mediante la que la ciudadanía deberá decidir sobre la prohibición o no de la circulación de los vehículos que emplean caballos sobre las calles de la capital del Chaco.

Diariamente Mapac recibe no menos de diez denuncias por maltrato animal en las calles de la ciudad, dentro de las cuales se encuentran casos relacionados a los carros de tracción a sangre, por lo que volverán a insistir con la urgencia de una ley local. “Este año prácticamente no hubo actividad legislativa significante por lo que el proyecto de ley proteccionista contra los vehículos de tracción a sangre no tuvo ningún movimiento en las comisiones de la Cámara de Diputados en la que se encuentra. Por eso vamos a seguir reuniendo firmas tanto online como presenciales para que en 2020 volvamos a presentar un nuevo proyecto de ley que prohíba la circulación de vehículos trasladados por caballos en la provincia”, explicó en diálogo con El Litoral la presidenta de Mapac, Isabel Cocomarola.

“Queremos generar concientización en los legisladores de que con el uso de los carros de tracción a sangre no sólo se registran múltiples casos de violencia y maltrato animal, sino también se violan leyes nacionales respecto al respecto de los animales como sujetos de derecho y contra el trabajo infantil, ya que muchas veces los vehículos son manejados por niños y menores de edad”, añadió la referente proteccionista. En 2016 la por entonces senadora provincia María Inés Fagetti de Mansutti presentó el proyecto de ley para prohibir los carros de tracción a sangre, pero la iniciativa nunca tuvo avances en las comisiones legislativas.

Por su parte, Isabel Cocomarola señaló que diariamente en la ciudad reciben no menos de diez denuncias por maltrato animal donde están incluidos casos de caballos empleados en carros de tracción a sangre. “Si bien no llevamos estadísticas exactas en materia de casos atendidos, diariamente recibimos no menos de diez denuncias por maltrato animal donde están incluidos perros, gatos y caballos que son utilizados en los carros. El problema es que cada vez se registran más casos y situaciones más aberrantes”, expresó la titular de Mapac.

En la vecina ciudad chaqueña de Resistencia el 10 noviembre, a la par de las elecciones municipales, se llevará a cabo una consulta popular donde los ciudadanos deberán tomar una decisión acerca de la prohibición de los carros de tracción a sangre y la creación de un fondo para la sustitución de dichos vehículos por otros que no requieran de animales para su circulación.